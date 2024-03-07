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Gündem Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali açıklaması
Gündem

Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-03-07 15:47:00 -
Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali açıklaması

Mersin'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan "Yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek." dedi.

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