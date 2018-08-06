Erdoğan'dan Akhisar'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yayınladığı mesaj şu şekilde:

TFF Süper Kupa'yı kazanarak yeni sezona kupa ile başlayan @Akhisarspor'u tebrik ediyorum.

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum.