Erdoğan'dan Akhisar'a tebrik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor'u kutladı ve yeni sezon için bütün takımlara başarı diledi.06 Ağustos 2018 Pazartesi 00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yayınladığı mesaj şu şekilde:
TFF Süper Kupa'yı kazanarak yeni sezona kupa ile başlayan @Akhisarspor'u tebrik ediyorum.
2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum.
YORUM YAZ