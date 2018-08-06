0553 313 94 23

Erdoğan'dan Akhisar'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor'u kutladı ve yeni sezon için bütün takımlara başarı diledi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 00:29
Erdoğan'dan Akhisar'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yayınladığı mesaj şu şekilde:

TFF Süper Kupa'yı kazanarak yeni sezona kupa ile başlayan @Akhisarspor'u tebrik ediyorum.  

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 00:29
  1. SÜPER LİG Haberleri
  2. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    1. Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    2. CHP'li Bülent Kerimoğlu'ndan kumar..
    3. Erdoğan'dan Akhisar'a tebrik!
    4. İsrail ablukasını delmek için 3...
    5. Galatasaray'ı penaltılarla devirdi!..
    6. Mesane kanseri nedir? Nasıl tedavi..
    7. Zerdeçalın inanılmaz faydaları
    8. Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuyla..
    9. Maduro'ya suikast girişiminde yeni..
    10. Somali'de bir bombalı saldırı daha!
    11. Deprem sonrası ölü sayısı artıyor
    12. Suriye'de Muhalif gruplar birleşti!
    13. Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı
    14. Sahillerin kahramanları: Tam 1354..
    15. Gökyüzünde yeni bir gök cismi keşfedildi
    16. Taliban'dan kaçan DAEŞ'liler..
    17. Süper Kupada VAR devreye girdi
    18. Endonezya depreminde bilanço ağır: 39..
    19. Çin'den hacca giden Müslümanlara..
    20. Manisa’da elektrik akımına kapılan..
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil ezber bozdu! 'Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden tanımlanmalı'
    Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil ezber bozdu! 'Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden tanımlanmalı'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Ankara Gazi Üniversitesi taban puanları 2018 Gazi Üniversitesi 2 yıllık taban puanları
    Ankara Gazi Üniversitesi taban puanları 2018 Gazi Üniversitesi 2 yıllık taban puanları