Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'ın teklifine çok sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak "Şimdi bizim üç seçeneğimiz var. Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuğa talip olanlar var, bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır, anlamak mümkün değildir.''dedi.