  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı
Gündem

Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı

Yeniakit Publisher
2023-05-23 17:30:00 -
Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 28 Mayıs mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Pazar gününe kadar çok çalışacak, Pazar günü de mutlaka sandığa erkenden giderek irademizi ortaya koyacağız. Eşimizin, dostumuzun, komşumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini temin edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 28 Mayıs mesajı yayımladı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs'ta sergilediğimiz iradeyi, bu sefer çok daha güçlü bir şekilde, 28 Mayıs'ta sandığa yansıtmamız gerekiyor. Ne işimiz, gücümüz, planımız varsa hepsini bir günlüğüne erteleyeceğiz. Hayatta hemen her şeyin kazası vardır ama unutmayın, sandığın kazası yoktur. Rehavete asla kapılmayacağız, sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Pazar gününe kadar çok çalışacak, Pazar günü de mutlaka sandığa erkenden giderek irademizi ortaya koyacağız. Eşimizin, dostumuzun, komşumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini temin edeceğiz. 28 Mayıs inşallah, on yıllardır halka rağmen halkçılık yapan zihniyetten ülkemizin kurtuluş günü olacaktır.

Bakan Soylu müthiş haberi duyurdu! Duran Kalkan'ın...
Bakan Soylu müthiş haberi duyurdu! Duran Kalkan'ın...

Gündem

Bakan Soylu müthiş haberi duyurdu! Duran Kalkan'ın...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakan Ural, edepsiz Fatih Portakal’a ağzının payını verdi!
Hakan Ural, edepsiz Fatih Portakal’a ağzının payını verdi!

Aktüel

Hakan Ural, edepsiz Fatih Portakal’a ağzının payını verdi!

Bakan Ersoy'dan cemevlerine ziyaret
Bakan Ersoy'dan cemevlerine ziyaret

Yerel

Bakan Ersoy'dan cemevlerine ziyaret

Kılıçdaroğlu'nun kimden talimat aldığını açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun kimden talimat aldığını açıkladı

Gündem

Kılıçdaroğlu'nun kimden talimat aldığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müthiş vücut dili! İşte gündem olan video
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müthiş vücut dili! İşte gündem olan video

Sosyal Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müthiş vücut dili! İşte gündem olan video

Oy için takla üstüne takla! Kaftancıoğlu bile 180 derece döndü
Oy için takla üstüne takla! Kaftancıoğlu bile 180 derece döndü

Gündem

Oy için takla üstüne takla! Kaftancıoğlu bile 180 derece döndü

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23