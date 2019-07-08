Erdoğan'a yönelik skandal sözleriyle gündeme gelen Oğuz Haksever'den sürpriz karar! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı skandal sözlerle gündeme gelen NTV spikeri Oğuz Haksever'in emekliliğini istediği belirtildi.

NTV spikeri Oğuz Haksever, emekliliğini istediği iddia edildi. 2000 yılında NTV'nin kapısından içeri adım atan deneyimli gazeteci, o günden bu yana kanalda haber müdürlüğü, haber koordinatörlüğü ve çeşitli programları hazırlayıp sundu. Erdoğan hakkında skandal sözler Haksever, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, skandal sözlere imza atmıştı. Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan deneyimli sunucunun "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…" dediği duyulmuştu. Haberin yayılmasının ardından Haksever özür dileyerek, "Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir" ifadelerini kullanmıştı. Haksever geçen ay ise rejiye tepki gösterirken yine seyirciye yakalanmış ve video kısa sürede internette viral olmuştu.

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