Erdoğan'a teşekkür eden Cübbeli Ahmet Hoca’dan Babacan ve Davutoğlu’na sitem! “Zamânı geldiğinde gerekeni yapacağız”

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Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen kadına yönelik şiddete çözüm sunmak yerine Türk-İslam kültürüne tümüyle muhalif bir sistem benimsetmeye çalışan İstanbul Sözleşmesi, kadın cinayetlerini yüzde 397 oranında artırdı. Sözleşme toplumda derin yaralar açarken, aile kurumu da büyük zarar gördü.

Türkiye geç de olsa İstanbul Sözleşmesi’nden çekilirken, geçmişte AK Partili geçinen isimlerin tutumları şaşkınlığa neden oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı çıktı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DEVA ve Gelecek Partilerini eleştirdi.

Ahmet Hoca şunları yazdı: