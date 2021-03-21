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Siyaset Erdoğan'a teşekkür eden Cübbeli Ahmet Hoca’dan Babacan ve Davutoğlu’na sitem! “Zamânı geldiğinde gerekeni yapacağız”
Siyaset

Erdoğan'a teşekkür eden Cübbeli Ahmet Hoca’dan Babacan ve Davutoğlu’na sitem! “Zamânı geldiğinde gerekeni yapacağız”

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Cübbeli Ahmet Hoca, Gelecek ve DEVA Partilerinin tutumunu eleştirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 13:59:00 -
Erdoğan'a teşekkür eden Cübbeli Ahmet Hoca’dan Babacan ve Davutoğlu’na sitem! “Zamânı geldiğinde gerekeni yapacağız”

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen kadına yönelik şiddete çözüm sunmak yerine Türk-İslam kültürüne tümüyle muhalif bir sistem benimsetmeye çalışan İstanbul Sözleşmesi, kadın cinayetlerini yüzde 397 oranında artırdı. Sözleşme toplumda derin yaralar açarken, aile kurumu da büyük zarar gördü.

Türkiye geç de olsa İstanbul Sözleşmesi’nden çekilirken, geçmişte AK Partili geçinen isimlerin tutumları şaşkınlığa neden oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı çıktı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DEVA ve Gelecek Partilerini eleştirdi.

Ahmet Hoca şunları yazdı:

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Yorumlar

HAMİT YEŞİLTEPE

CÜPPELİ AHMET BU PARTİLERİ TEHDİT Mİ EDİYOR? BUNLARIN YÜZÜNDEN AK PARTİ KADIN OYLARINI KAYBEDİNCE ANLAYACAK HANYAYI KONYAYI.
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