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Gündem

Erdoğan'a sürpriz rakip! Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti

Son dönemde koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Dr. Serdar Savaş, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 10:08:00 - 2020-07-07 10:44:01
Erdoğan'a sürpriz rakip! Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti

Son dönemde koronavirüs hakkında yaptığı uyarılarla dikkat çeken Dr. Serdar Savaş bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Youtube kanalında yaptığı canlı yayında adaylığını açıklayan Dr. Serdar Savaş, partiler üstü bir hareket oldularını belirterek "Biz Hz. Muhammed'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını yapacağız. Halkımızdan başka kimseye güvenmeyeceğiz" dedi.

Hareketin cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Savaş, "Daha iyi bir aday çıkana kadar bu hareketin Cumhurbaşkanı adayı benim" dedi.

Serdar Savaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakibi oldu Serdar Savaş kimdir?
Serdar Savaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakibi oldu Serdar Savaş kimdir?

Biyografi

Serdar Savaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakibi oldu Serdar Savaş kimdir?

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Yorumlar

Yaşar

İstikrarlı ve doğru bir adımlar atan Türkiye'nin şu anda olması gereken en son şey siyasi istikrardır. Ayrıca dünya geneline bektığında en istikrarlı ve doğru politik kararlar ile en doğru ve iyi yönetilen ülke olarak TÜRKİYE gösterilmektedir. Hal böyle olunca yönetimin değiştirmek istemek ancak ya ahmaklıktır, yada Türkiye'nin iyi ve doğru yolda gitmesini istemeyen dış güçlerin taşeronluğu veya uşaklığı olmaktan başka bir şey değildir.
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Mesut Sarp

Bir sen eksiktin, şahdı şahbaz oldu...
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