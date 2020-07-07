Erdoğan'a sürpriz rakip! Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti

Son dönemde koronavirüs hakkında yaptığı uyarılarla dikkat çeken Dr. Serdar Savaş bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Youtube kanalında yaptığı canlı yayında adaylığını açıklayan Dr. Serdar Savaş, partiler üstü bir hareket oldularını belirterek "Biz Hz. Muhammed'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını yapacağız. Halkımızdan başka kimseye güvenmeyeceğiz" dedi.

Hareketin cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Savaş, "Daha iyi bir aday çıkana kadar bu hareketin Cumhurbaşkanı adayı benim" dedi.