Erdoğan'a saldıran İYİ Partiliye tokat: O dönemde Kürtçe şarkı dinleyemiyordun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Çocuk çok önemli. Bak PKK’nin 5 tane, 10 tane, 15 tane var” sözleri siyasi büyük destek görürken, muhalifler saçma söylemlerle olayı bulandırmaya kalkıyor.

Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu, Erdoğan’ın sözlerine ilişkin, “Bahsettiğiniz 5, 10 ve 15 çocuğu olan PKK’lılar kim? Bu söyleminizle bilinç altında tüm Kürt vatandaşlarımızı kastettiğinizi tüm Kürt vatandaşlarımız anladı. Bu ülke ne kadar Türklerinse o kadar da Kürtlerindir.” ifadelerini kullandı. Ensarioğlu, “Çevik Bir’lerin söylediğini 27 yıl sonra bugün sen söylüyorsun.” gibi akılalmaz bir söz sarf etti.

Yeni Asya da bu sözleri manşetine taşıdı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde Ensarioğlu'nun sözleri de masaya yatırıldı.

Erdoğan'ın Kürt haklarına verdiği değeri vurgulayan Karahasanoğlu, "Erdoğan TRT Kürdi'yi açtı. Sen Çevik Bir diyorsun. Çevik Bir döneminde arabanda Kürtçe şarkı dinleyemezdin" dedi.