  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan'a saldıran İYİ Partiliye tokat: O dönemde Kürtçe şarkı dinleyemiyordun!
Siyaset

Erdoğan'a saldıran İYİ Partiliye tokat: O dönemde Kürtçe şarkı dinleyemiyordun!

İYİ Partili Selim Ensarioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sözde Kürt haklarını savunarak tepki gösterdi ve, "Çevik Bir’lerin söylediğini 27 yıl sonra bugün sen söylüyorsun." dedi. Ensarioğlu'nun saçma sözlerine tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Erdoğan'ın Kürt haklarına verdiği önemi vurgulayarak, "Çevik Bir döneminde arabanda Kürtçe şarkı bile dinleyemiyordun" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 13:19:00 - 2022-10-24 14:15:25
Erdoğan'a saldıran İYİ Partiliye tokat: O dönemde Kürtçe şarkı dinleyemiyordun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Çocuk çok önemli. Bak PKK’nin 5 tane, 10 tane, 15 tane var” sözleri siyasi büyük destek görürken, muhalifler saçma söylemlerle olayı bulandırmaya kalkıyor.

Son olarak  İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu, Erdoğan’ın sözlerine ilişkin, “Bahsettiğiniz 5, 10 ve 15 çocuğu olan PKK’lılar kim? Bu söyleminizle bilinç altında tüm Kürt vatandaşlarımızı kastettiğinizi tüm Kürt vatandaşlarımız anladı. Bu ülke ne kadar Türklerinse o kadar da Kürtlerindir.” ifadelerini kullandı. Ensarioğlu, “Çevik Bir’lerin söylediğini 27 yıl sonra bugün sen söylüyorsun.” gibi akılalmaz bir söz sarf etti.

Yeni Asya da bu sözleri manşetine taşıdı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde Ensarioğlu'nun sözleri de masaya yatırıldı.

Erdoğan'ın Kürt haklarına verdiği değeri vurgulayan Karahasanoğlu, "Erdoğan TRT Kürdi'yi açtı. Sen Çevik Bir diyorsun. Çevik Bir döneminde arabanda Kürtçe şarkı dinleyemezdin" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23