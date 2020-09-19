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Gündem Erdoğan’a küfür eden Yunan gazetesinden bir küstah manşet daha!
Gündem

Erdoğan’a küfür eden Yunan gazetesinden bir küstah manşet daha!

Yunanistan’da yayın yapan Dimokratia Gazetesi, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ‘demokrasi’ adı altında çok ağır küfür etmişti. Ahlak yoksunu aynı Yunan paçavrası bugün de dünkü başlığı ilişkilendirerek “demokrasi zorlarına gitti” manşetini yayına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 13:52:00 -
Erdoğan’a küfür eden Yunan gazetesinden bir küstah manşet daha!

Avrupa’nın kahpe çocuğu Yunanistan’da yayın yapan sözde demokrasi yanlısı Dimokratia paçavrası haddini aşarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ağır hakaret içeren bir manşet atmıştı. Bugün de aynı hakareti kullanarak Türkiye’den gelen tepkileri de ekleyerek “demokrasi zorlarına gitti” manşeti attı.

Aynı gazeteyi Yunan Dışişleri de kınamıştı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise, "Saldırgan dil kullanımı ülkemizin siyasi kültürüne aykırıdır ve ancak kınanabilir" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’deki yürüttüğü politika karşısında hiçbir şey yapamayan Yunanistan, gazeteleri ile hakaret çalışmalarına başladı. Ettiği hakaretleri ‘demokrasi’ olarak yorumlayan Yunan paçavrası dış politikasındaki yetersizliklerini bu şekilde ört bas etmeye çalışıyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu’na methiyeler düzmüştü

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yerel seçim öncesi methiyeler düzen gazete “demokrasi” kisvesi altında, manşete büyük puntolarla “Tüm Yunanlıları ifade eden baş sayfa! Demokrasi zorlarına gitti” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Resat

Bunların reise dusmanliklarinin izahı kolay. Fakat Kılıçdaroğlu sevgilerini bir chp li yada kendisi açıklasada öğrensek
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sizofren savar

EKREM BİLE KURTARAMAYACAK YUNANI..
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