Erdoğan'a küfür eden gazeteyle ilgili Yunanistan'dan tepki çeken açıklama!

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'da yayın yapan Dimokratika adlı gazete, skandal bir manşete imza attı.

Gazetenin dilini kınadılar ama...

Manşetinde, büyük puntolar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aleni bir şekilde küfür ve hakaretler eden gazeteye tepki yağarken konu ile ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı ve gazetenin dili kınandı.

Bir yaptırımdan bahsedilmedi!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, herhangi bir yaptırımdan bahsetmezken, saldırgan dil kullanımının ülkelerinin siyasi kültürüne aykırı olduğu ileri sürüldü.

Özür dilenmemesi tepki çekti!

Yunanistan'da "ifade ve basın özgürlüğünün koruma altında" olduğu ifadelerine yer verilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin manşet için saldırgan dil kullanımının ülkelerinin siyasi kültürüne aykırı olduğu belirtildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında konuyla ilgili bir özür ifadesinin kullanılmaması ise tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür!

Türkiye'nin meşru haklarını kararlılıkla kullanması karşısında hazımsızlık yaşayıp kuduran Yunanistan'da yayınlanan 'Dimokratia' gazetesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah bir manşetle yayına girerek, baş sayfada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok çirkin ve ağır şekilde hakarette bulundu. Manşet başlığında ağır bir küfüre yer veren Yunan gazete, üst başlığında ise "Sultanın" şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi" şeklinde skandal bir hakarette bulundu.