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Siyaset Erdoğan'a karşı nankörlüğe devam! Durmuş Yılmaz, bu kez doları tutturamadı
Siyaset

Erdoğan'a karşı nankörlüğe devam! Durmuş Yılmaz, bu kez doları tutturamadı

Zamanında laikçilerin saldırılarına karşı kendisini yedirmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı saf tutan ve muhaliflere katılan Durmuş Yılmaz, bu kez doları tutturamadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 23:22:00 -
Erdoğan'a karşı nankörlüğe devam! Durmuş Yılmaz, bu kez doları tutturamadı

 yeniakit.com.tr 

Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Parti'nin ekonomiden sorumlu yöneticisi ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, doların 10,66'yı gördüğünü zannetti. Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararıyla ilgili hükümete akıl vermeye kalkan Durmuş Yılmaz, ülkenin para krizine girebileceğini iddia etti.

"Para krizine girebiliriz"

Dolar'ın 10.66 TL olduğunu sanacak kadar ekonomiyi takip eden Durmuş Yılmaz, şu iafdelerde bulundu:

"İşin hafife alınacak yanı yok. Tamam kaydi (fiat) para ve dalgalı kur rejimindeyiz, Allah korusun, MB küçük çaplı da olsa iki hamle daha yaparsa tam bir para krizine girebiliriz. Bu iş sonu hüsranla biten 'para tağşişi'ne dönmemeli. Yoksa sistem çöker" dedi.

O günleri çabuk unuttu: Laikçilerin saldırılarına rağmen Erdoğan başkanlığa getirdi

Başkan olmadan önce yaşam tarzı ve eşinin başörtüsü nedeniyle laikçiler tarafından hedefe oturtulmasına rağmen o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Durmuş Yılmaz'ı Merkez Bankası başkanlığına getirtmişti. 

Hürriyet'in 'beyaz maymun'u Ertuğrul Özkök, evin içine ayakkabıyla girilmediği için şimdilerde Erdoğan'a nankörlük eden Durmuş Yılmaz'ı hedef tahtasına oturtmuştu. Durmuş Yılmaz'ın bugünleri unutarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında saf tutması "nankörlük" olarak değerlendiriliyor.

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