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Erdoğan'a hakaretten yargılanan gazeteci, 'Ahlaki Değerler' seminerine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada yaptığı paylaşım ile hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezasının onanması üzerine girdiği cezaevinde Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanan gazeteci Mustafa Yayla, yurt dışı çıkış yasağı konulup, 5 gün sonra serbest bırakıldı. Yayla, cezası bitine kadar haftanın 4 günü polise gidip, imza verecek ve ayrıca 'Ahlaki Değerler' konulu seminerlere katılacak.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:57
Erdoğan'a hakaretten yargılanan gazeteci, 'Ahlaki Değerler' seminerine katılacak

Uzun yıllar Aydın'da ve ilçesi Kuşadası'nda gazetecilik yapan Mustafa Yayla(47) hakkında 3 yıl önce, sosyal medyadaki bir paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulunuldu. Bunun üzerine Yayla hakkında Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen yıl mahkeme kararını verip, Yayla'ya 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Cezası ertelenmeyen ve paraya çevrilmeyen Yayla, karara Bölge İstinaf Mahkemesi'nde itiraz etti. Bölge İstinaf Mahkemesi de yerel mahkeminin verdiği kararı onadı. 20 gün önce evlenip, İzmir'in Torbalı ilçesine yerleşen ve karardan haberi olmayan Yayla, geçen 18 Mayıs akşamı yapılan rutin yol kontrollerinden hakkındaki yakalama kararı nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı. Geceyi nezarethanede geçiren Yayla, ertesi sabah sevk edildiği adliyede Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu'nca hazırlanan evrak ile birlikte Torbalı Cezaevi'ne gönderildi. Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanan Yayla, 5 gün kaldığı cezaevinden geçen 24 Mayıs'ta yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Yayla, cezası bitine kadar haftanın 4 günü polise gidip, imza verecek ve ayrıca 'Ahlaki Değerler' konulu seminerlere katılacak.

Serbest bırakılmasının ardından Facebook sayfasından cezaevi önünde çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan Yayla, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:57
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Kuşadası ilçesi
  4. Mustafa Yayla
  5. denetimli serbestlik
  6. Erdoğan'a hakaret
  7. Ahlaki değerler konulu seminer

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  • musamusa5 sa önce
    ''Mey biter, saki kalır.Her renk solar, haki kalır.İlim insanın cehlini alsa da hamurunda varsa eşeklik baki kalır.''Bu adama bin yıl ahlak edep dersi verseniz nafile.
  • hhthht8 sa önce
    tam fettuşitip1 .
  • DanDan11 sa önce
    tipine . yabani okuz.
  • BirisiBirisi12 sa önce
    2004e erdogan ab icin allahi kurani bir yana ati zina suc degil kanunu çikardi. Zina icin birisi erdogan aleyhinde bir sey soylerse bu sucmu olyor. Bu kurana gore zulumdur zalime yandaslik yapanda zalimdir. Hud suresinin135ci ayete zalime meyil etmeyiniz. Eger zalime meyil edersenez ates sizi tutasacsktir .
  • AHMEDAHMED12 sa önce
    Beyaz Türkler 90 yıl bu ülkeyi idare ettiler .Anadolu halkına kök söktürdüler. Her türlü eziyeti yaptılar. Hiç bir Anadolu evladı çıkıp da Cumhurbaşkanına , Başbakana küfretmedi.
  • KürşatKürşat13 sa önce
    Eşşek muzaaf eşşek olsada yine eşşektir yine eşşekoğlu eşşektir.
  • ZubiZubi13 sa önce
    Papucumun gazetecisi.Issız kalan R.T.Erdogan'a küfür ediyor belki işe alırlar diye ....
  • Jurnal Jurnal 14 sa önce
    TÜRKİYE CUMHURIYET'I;HUKUK DEVLETİMİDİR?KANUN DEVLETİMİDİR?YOKSAAA MUZ CUMHURIYETİMİDİR DERKEN;ÜSTÜNLERİN HUKUKUNUN GEÇERLİ OLDUĞU BİR ÜLKEMİDİR?BİRİLERİ AYDINLATIRSA SEVİNİRİM...
  • Deli Deli 15 sa önce
    Kendini adam sanan ahmaklar sevmek zorunlüğun yok ama buda sana sövme hakkı vermez gazeteci kimliği altında kedini bilmezler....

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