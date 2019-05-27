Erdoğan'a hakaretten yargılanan gazeteci, 'Ahlaki Değerler' seminerine katılacak

Uzun yıllar Aydın'da ve ilçesi Kuşadası'nda gazetecilik yapan Mustafa Yayla(47) hakkında 3 yıl önce, sosyal medyadaki bir paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulunuldu. Bunun üzerine Yayla hakkında Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen yıl mahkeme kararını verip, Yayla'ya 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Cezası ertelenmeyen ve paraya çevrilmeyen Yayla, karara Bölge İstinaf Mahkemesi'nde itiraz etti. Bölge İstinaf Mahkemesi de yerel mahkeminin verdiği kararı onadı. 20 gün önce evlenip, İzmir'in Torbalı ilçesine yerleşen ve karardan haberi olmayan Yayla, geçen 18 Mayıs akşamı yapılan rutin yol kontrollerinden hakkındaki yakalama kararı nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı. Geceyi nezarethanede geçiren Yayla, ertesi sabah sevk edildiği adliyede Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu'nca hazırlanan evrak ile birlikte Torbalı Cezaevi'ne gönderildi. Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanan Yayla, 5 gün kaldığı cezaevinden geçen 24 Mayıs'ta yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Yayla, cezası bitine kadar haftanın 4 günü polise gidip, imza verecek ve ayrıca 'Ahlaki Değerler' konulu seminerlere katılacak.



Serbest bırakılmasının ardından Facebook sayfasından cezaevi önünde çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan Yayla, kendisine destek verenlere teşekkür etti.



