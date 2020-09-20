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Gündem Erdoğan’a hakaret etmişlerdi! Bu olayın arkasından hain Öcalan çıktı
Gündem

Erdoğan’a hakaret etmişlerdi! Bu olayın arkasından hain Öcalan çıktı

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gazete manşetinden küfür eden Yunan paçavrasının skandalının arkasından katil Abdullah Öcalan çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 15:22:00 -
Erdoğan’a hakaret etmişlerdi! Bu olayın arkasından hain Öcalan çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küfürlü bir manşet atan Yunan ‘Dimokratia’ gazetesi, ertesi gün de rezilliğine devam etti. Dimokratia paçavrasının yazar kadrosunda ise binlerce çocuğun katili, hain Abdullah Öcalan’ın avukatı ve Yunanistan’a kaçmasına yardım eden ajan Savvas Kalenderidis de bulunuyor.

“Erdoğan’a neden küfür ettik?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır hakaretlerde bulunan gazetenin bugünkü köşe yazısında ise “Erdoğan’a neden küfür ettik?” başlığıyla bir yazı paylaşıldı. Attıkları ahlaksız manşeti ile gurur duyduklarını ve birçok yerden tebrik edildiklerini dile getiren Yunan gazetesi, “Erdoğan’a niye küfür ettik?” isimli başyazısında Erdoğan’a hakaretlere devam ettiler.

Ettikleri küfrü ‘ifade ve basın özgürlüğü’ kisvesi altında  savunan paçavra şu açıklamayı yaptı:

İfade ve basın hürriyeti Yunanistan’da teminat altına alınmıştır. Ancak bu, herhangi bir kişiye ve özellikle de yabancı liderlere karşı küfredilmemesi zorunluluğunu değiştirmez. Küfürlü ifadeler, siyaset kültürümüze zarar vermektedir ve kınanmaması da sözkonusu değildir

Tirajı yerlerde

Yunanistan dahi ciddiye alınmayan bu gazete müsveddesi tiraj sıralamasında son sıralarda bulunuyor. Gündeme gelmek için önemli siyasilerin ismini kullanan paçavranın kadrosu da PKK yuvası.

Katil Apo’nun ajanı Savvas Kalenderidis ve Apo’nun avukatı Failos Kranidiotis gazetede yazarlık yapıyor.

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