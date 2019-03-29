Erdoğan'a hakaret eden İP'li Koraş'a soruşturma
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Pendik'te AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında gönüllü olarak broşür dağıtan bir gence provokatif saldırıda bulunan ve Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği ortaya çıkan İP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş hakkında soruşturma başlattı.29 Mart 2019 Cuma 20:22
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan resen soruşturma başlattı
Koraş, AK Partili genci rencide etmeye çalıştığı video ile gündeme gelmişti. AK Parti broşürü dağıtan genci videoya çekip rencide eden Mine Koraş hakkında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Koraş’ın sosyal medya hesabındaki bütün paylaşımlarının inceleme altına alındığı öğrenildi. AK Parti broşürü dağıtan genci videoya çekip rencide eden Mine Koraş, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
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