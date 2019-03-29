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Erdoğan'a hakaret eden İP'li Koraş'a soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Pendik'te AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında gönüllü olarak broşür dağıtan bir gence provokatif saldırıda bulunan ve Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği ortaya çıkan İP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş hakkında soruşturma başlattı.

29 Mart 2019 Cuma 20:22
Erdoğan'a hakaret eden İP'li Koraş'a soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan resen soruşturma başlattı

Koraş, AK Partili genci rencide etmeye çalıştığı video ile gündeme gelmişti. AK Parti broşürü dağıtan genci videoya çekip rencide eden Mine Koraş hakkında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Koraş’ın sosyal medya hesabındaki bütün paylaşımlarının inceleme altına alındığı öğrenildi. AK Parti broşürü dağıtan genci videoya çekip rencide eden Mine Koraş, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

 

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:22
  1. İP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş

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  • Alkan Alkan 6 sa önce
    IP PENTIK ILÇE YÖNETIM KURULU ÜYESI MINE KORAS BU MINE KORAS O .BUSU DA TIPKI GENEL BASKANI SOKAK SÜRTÜGÜ FAHISE MERAL AKSENER GIBI IKISIDE AYNI YOLUN YOLCULARI SOKAK FAHISESI MERAL AKSENER BELEDIYELERE YERLESTIRECEGI 82 TANE FETÖCÜ HDP PKK DHSKPC DEAS TERÖRISTLERIN HESABINI VERSIN AH ULAN O GENCIN YERINDE BEN OLSAYDIM KAYIT ALTINA ALDIGI O TELEFONUNU VEYA NEYSE KAMERASINI ELINDEN ALIR MÜNASIP OLAN EN IYI YERINE SOKARDIM BU MINE KORAS DENEN O .BUNUN BIR YERINE....... BULMUS GARIBAN DELIKANLIYI DALGA GEÇIP BIRDE HEM KAMERAYA KAYIT ALTINA ALIYOR SOKAK O.BUSU BIRDE SOSYAL MEDYADA YAYINLIYOR BRE MINE KORAS KANCIGI SÜMÜKLÜ BÖCEKLER KAKALAKALAR
  • OsmanuralOsmanural6 sa önce
    Bu terbiyesiz milliyetçi filan değil milliyetsiz bir vatan haini cezalandırılmalı

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