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Erdoğan’a düşman Fetullah’a dost: Metin Akpınar!

Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı darbe ve ölümle tehdit eden oyuncu Metin Akpınar'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüşerek özür dilediği ortaya çıktı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:59

 yeniakit.com.tr 

Son dönemlerde milletin oylarıyla başa getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a düşmanlık üzerinden prim yapmaya çalışan isminin önünde ‘sanatçı’ yazanların arasında yer alan Metin Akpınar’ın FETÖ lideri teröristbaşı Fetullah Gülen ile samimi ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Metin Akpınar'ın adının kullanıldığı bir sosyal medya hesabından 15 Temmuz ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yapıldı. Akpınar ile alakalı olup olmadığı bilinmeyen hesap, 15 Temmuz'daki şehitleri anma törenlerinin şov olduğunu ve Akpınar’ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le hiçbir zaman ilişkisinin bulunmadığını iddia etti.

15 Temmuz'a "şov" yakıştırması!

15 Temmuz’da milletin destansı direnişini itibarsızlaştırmaya çalışan "Metin Akpınar" isimli hesap yaptığı paylaşımda "Fethullah Gülen'e bir kez dahi olsun hoca efendi dememiş olmanın haklı gururunu biz yaşarız şovunu siz yaparsınız." İfadelerini kulllandı.

Akpınar ve Gülen yıllar önce Altunizade'de görüşmüş!

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı üzerinden prim yapmaya çalışan Akpınar’ın daha önceden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le görüşerek özür beyan ettiği ortaya çıktı.

2008'de Vatan gazetesinde yayımlanan "Gülen'den ‘hayır duası’ alan ünlüler" başlıklı haberde Metin Akpınar'ın Gülen ile görüşmesine yer verildi. Kemal Sunal, Mehmet Ali Erbil, Rafet El Roman, Cem Karaca, Cenk Koray, Hülya Koçyiğit, Barış Manço gibi isimlerin de geçtiği haberde Metin Akpınar ile ilgili şu ifadeler geçiyor:

1980’li yıllarda bir karikatür dergisinde Gülen’i incitici bir karikatür yayınlanmış. O karikatürde Gülen dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın göbeğini yazan bir hoca olarak gösteriliyor. Metin Akpınar ve Zeki Alasya’da bir programlarında bu karikatürü kullanıyorlar. Akpınar Gülen’i Altünizade’de kaldığı evde ziyaret ediyor. O karikatürden bahseden Akpınar “Biz komedyenler karikatür dergilerinden yararlanıp espriler yaparız. Espri hapşırık gibidir, ağıza gelince tutulmaz. O espriyle sizi incittik, kusura bakmayın” diyor. Gülen ise önemli olmadığını belirtiyor. Bir de Akpınar’a “Zeki Alasya ile Lorey ve Hardi gibi uzun süredir birliktesiniz” diyor. Akpınar buna “Bizim birlikteliğimiz onlardan daha eski” diye cevap veriyor. Akpınar ile görüşmesini sorduğumda bana Gülen “Onu inançlı bir insan olarak gördüm” diyor.

Erdoğan’ı ölümle tehdit etmişti

Metin Akpınar, geçtiğimiz sene Müjdat Gezen ile birlikte tetikçi Halk TV’de katıldığı Uğur Dündar’ın programında Türkiye’de demokrasi olmadığını savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı darbe ve ölümle tehdit etmişti.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Erdoğan'a küstah sözler

Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." diyerek adeta FETÖ’cü teröristlerin sözcülüğünü yapmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:59
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Metin Akpınar
  3. Fetullah Gülen

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