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Siyaset Erdoğan'a "diktatör" demişti... Fuat Oktay'dan tokat gibi cevap!
Siyaset

Erdoğan'a "diktatör" demişti... Fuat Oktay'dan tokat gibi cevap!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 08:38:00 -
Erdoğan'a "diktatör" demişti... Fuat Oktay'dan tokat gibi cevap!

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "diktatör" şeklindeki rezil sözüne cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın her türlü faşizm ve vesayete karşı çıkan, girdiği her seçimi halkının yüksek teveccühü ile kazanan bir lider olduğunu söyledi.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hayatı boyunca ülkesinin ve milletinin menfaatlerini düşünen, her türlü faşizm ve vesayete karşı çıkan, girdiği her seçimi halkının yüksek teveccühü ile kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında Başbakan Draghi'nin hadsiz ve edep dışı ifadelerini kınıyor, özür dilemeye davet ediyorum."

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