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Siyaset Erdoğan'a Devlet Nişanı verildi: Şerefle taşıyacağım!
Siyaset

Erdoğan'a Devlet Nişanı verildi: Şerefle taşıyacağım!

Türkmenistan'a yaptığı ziyarette Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından kendisine Devlet Nişanı takdim edilen Başkanı Erdoğan, "Türkmenistan Devlet İş Birliği Nişanı'nın tarafıma tevcihinden dolayı büyük bir onur ve mutluluk duydum. Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 20:47:00 -
Erdoğan'a Devlet Nişanı verildi: Şerefle taşıyacağım!

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un kendisine Devlet Nişanı takdim etmesine karşılık onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyaretinde, kendisine sunulan Türkmenistan Devlet İş Birliği Nişanı ile ilgili resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkmenistan Devlet İş Birliği Nişanı'nın tarafıma tevcihinden dolayı büyük bir onur ve mutluluk duydum. Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım. Başta Devlet Başkanı kadirli doğanım Sayın Berdimuhammedov'a ve tüm Türkmen doğanlarıma teşekkür ediyorum.

Başkan Erdoğan, kendisine Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından Devlet Nişanı takdim edilmesiyle ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Türkmenistan Devlet İşbirliği Nişanı'nın tarafıma tevcihinden dolayı onur duyuyorum. Bu nişanla şahsıma gösterilen teveccüh için yürekten teşekkür ederim. Bu nişana layık görülmem, ata yurdumuz Türkmenistan'a gerçekleştirdiğim resmi ziyareti taçlandırmıştır. Nişanın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsıma tevcihi karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür.

Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve karşılıklı muhabbetin yeni bir sembolü olarak gördüğüm bu nişanla kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinlenmiştir. Bu nişan bana aynı zamanda Türkiye-Türkmenistan dayanışmasını daha da ilerilere taşımak mesuliyetini yüklemektedir. Bu vazifeyi büyük heyecan ve gururla yerine getireceğim. Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir şerefle taşıyacağım Devlet İşbirliği Nişanı'nı almaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum."

 

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