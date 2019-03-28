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Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!

Seçime 3 gün kala Hürriyet, “3. Selim Kozu” başlıklı bir haber yayınladı. Manşetten verilen haberin gündemle alakalı olmaması dikkat çekti. Yeniçeriler tarafından idam edilen bir padişahın, gündemde olmamasına rağmen seçime günler kala manşetten verilmesi soru işaretleri uyandırdı. Bu durum akıllara, Hürriyet'in “Gerekirse Silah Kullanırız” manşetini getirdi.

28 Mart 2019 Perşembe 12:47
Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekrana gelen Manşetlerin Dili’nde, gündeme dair çarpıcı yorumlar yapıldı. Gazete manşetlerinin de değerlendirildiği programda, Hürriyet’in seçime 3 gün kala attığı manşet de masaya yatırıldı. Yeniçeriler tarafından idam edilen 3. Selim’le ilgili bir haberi manşete taşıyıp, “3. Selim Kozu”başlığının atılması, "Erdoğan’a yönelik subliminal mesaj mı veriliyor?" sorularına neden oldu. Ali İhsan Karahasanoğlu, Hürriyet gazetesinin eski başyazarı Oktay Ekşi’nin açıkça darbe çağrısı yaptığı günleri hatırlatarak, “Yine darbe iması var mı?” sorusunu sordu.  

Tahttan indirilerek idam edilen padişah

Haberlerde subliminal mesajı arama alışkanlığı olmadığını belirten Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Hürriyet’in manşetini görünce, “Seçime kalmış 3 gün, bunlar 3. Selim’den bahsediyorlar, 1800’lerdeki olaylardan bahsediyorlar.” diye düşündüğünü belirtti. Haberin içinde de tarihi eserlerden bahsedildiğini söyleyen Karahasanoğlu, hiçbir haber değeri olmayacak bir konunun manşete taşındığını ifade etti.

3. Selim’in kim olduğunu hatırlamaya çalıştığını aktaran usta gazeteci, “3. Selim, yeniçeri isyanlarıyla tahttan indirilen, ondan sonra da tahttan indirildiği halde yeni bir isyanla asılan bir padişahımız” dedi.

Hürriyet'in başyazarı: Adnan Menderes asılmıştı, benzer akıbet sizi de beklemesin

Karahasanoğlu, “Eski başyazarları Oktay Ekşi, Adnan Menderes asılmıştı, benzer bir akıbet sizi de beklemesin, diye güya suret-i hak'tan görünerek, Tayyip Erdoğan’a bazı mesajlar yolluyordu.” hatırlatmasında bulundu.

Açıklama yapsınlar

Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“ ‘Hayır, biz Ertuğrul Özkök’üyle, eski dönemde Fatih Altaylı’larıyla, her ne kadar, ‘gerekirse silah kullanırız’ diye manşet attıysak da, şimdi ‘3. Selim Kozu’ derken herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a bir saygısızlıkta bulunmak istemeyiz, herhangi bir şekilde illegal bir darbeyi buradan mesaj olarak vermiş olmayız, diye açıklama yapsınlar. 'Seçimi AK Parti'nin öncüsü olduğu Cumhur İttifakı kazansa bile, çekmecede saklı tutulan 3. Selim'in başına gelenler var. 3. Selim'in başına gelenlerle ilgili koz var' imasında bulunanlar, açıklama yapsınlar.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:47
  1. Hürriyet
  2. darbe
  3. idam
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Yeni Akit
  6. Ali İhsan Karahasanoğlu
  7. Manşetlerin Dili
  8. Fatin Dağıstanlı
  9. Adnan Menderes
  10. Oktay Ekşi
  11. Oktay Ekşi Adnan Menderes
  12. subliminal mesaj

YORUM YAZ

  • AlperAlper1 sa önce
    Bu gazeteleri yandaş bilirdik,algı yapmayın.
  • Salih Salih 1 sa önce
    Hurriyet bu bence bunlar pusu da bekliyorlar duruma göre vaziyet alıyorlar hiç güvenilir değiller yarın birgün durum değiştirme ona göre davraniyorlar
  • Şaban ÇobanŞaban Çoban1 sa önce
    Hürriyet, gazetecilik yapsın.İsrailin ve Batı'nın taşaroluğunu yapmasın.Devlet, görevinin başında.Basını da, diğer kurumları da terbiye etmesiemesini de bilir, itlaf etmesini de.Aziz milletin de kendi istikametini tayin edebilecek,alternatifleri değerlendirme bilecek akıl ve irfana sahiptir
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Yüzde yüz 2.kalkışma için hazırlanıyorlar.Bunu görmemek için kör aptal hatta salak olmak lazım.330 adayın pkklı olması cindoruğun ve engin altayın lafları Meralin hiç korkmadan orta yerde fetöye mehmetçik demesi hürriyetin bu yazısı...Daha kanıta gerek var mı? Putin normalde kazanamıyordu ama ne yaptı? Hiç batıyı ve demokrasiyi umursamadan oyları yüzde 70 çıkarıp demokrasiye hançeri sokarım yeter ki muhalifleri kullanarak ülkemi kan gölüne geçirmesinler dedi.devlet asla ankarayi ve diğer yerleri vermemeli hepte Chp ye bu seçimde tek bir belediye bile verilmemeli...yoksa 2023ü unutun
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ1 sa önce
    Yav arkadaş bu ülkede ne kadar çok vatan haini kişi ve kuruluş varmış .........
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ1 sa önce
    Sizlere ve efendileriniz siyonist - haçlı pezolara sadece HA HA HA ..... Ulan müsvetteler siz hala buraları eski Türkiyemi sanıyorsunuzda it gibi havlıyorsunuz......
  • SAMSUNİSAMSUNİ1 sa önce
    Hodri meydan.. 15 TEMMUZ'un daha katmerlisini bu halk uygular...sıkıysa denesinler....yüzyılın lideri Recep Tayyip ve arkadaşlarına sıkıysa kafa tutsunlar...hodri meydan...kaçmaya in ararlar in...
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 1 sa önce
    Geçti borun pazarı sürsünler eşeklerin Niğde'ye ....bundan sonra reise dokunacak adam,adamlar ;grup ,gruplar; oymak,oymaklar( çakal,çakallar ;kafir,kâfirler ; münafık, münafıklar hayatı boyunca bir gözü açık uyumak zorunda kalırlar.Ne Türkiye edki Türkiye, ne de devir eski devir...Şu anda Dünyayı idare eden Recep tayyip Erdoğan dır..
  • ihsanihsan1 sa önce
    demir ören sen ne halt ediyorsun gazeteleriner sahip çık marginalleri temizle eskiden siyonistti bu hürr,iyet daha devam ediyor demekki
  • hadı bıfanıhadı bıfanı1 sa önce
    rejım serbest bırakılsın ceza verılmesın lakın havuzcular gafaları gobarılsın
  • sukrusukru1 sa önce
    Ülkemizde kanıbozuklar çok maalesef.Bunların ekseriyatıda medya sektöründe yuvalanmış durumdalar.halktan korkmasalar tayyibi anında yerler bunlar.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Darbeyi, İma Ettilerse, Asla Başaramayacaklar. Hiç Şüphesiz. Şerefsiz Hain Alçaklar.
  • Mahmut OzMahmut Oz1 sa önce
    Bu emperyalist ve siyonist tetikcisi pacavradan herturlu kalleslik ve kahbelik beklenir.

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