Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekrana gelen Manşetlerin Dili’nde, gündeme dair çarpıcı yorumlar yapıldı. Gazete manşetlerinin de değerlendirildiği programda, Hürriyet’in seçime 3 gün kala attığı manşet de masaya yatırıldı. Yeniçeriler tarafından idam edilen 3. Selim’le ilgili bir haberi manşete taşıyıp, “3. Selim Kozu”başlığının atılması, "Erdoğan’a yönelik subliminal mesaj mı veriliyor?" sorularına neden oldu. Ali İhsan Karahasanoğlu, Hürriyet gazetesinin eski başyazarı Oktay Ekşi’nin açıkça darbe çağrısı yaptığı günleri hatırlatarak, “Yine darbe iması var mı?” sorusunu sordu.

Tahttan indirilerek idam edilen padişah

Haberlerde subliminal mesajı arama alışkanlığı olmadığını belirten Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Hürriyet’in manşetini görünce, “Seçime kalmış 3 gün, bunlar 3. Selim’den bahsediyorlar, 1800’lerdeki olaylardan bahsediyorlar.” diye düşündüğünü belirtti. Haberin içinde de tarihi eserlerden bahsedildiğini söyleyen Karahasanoğlu, hiçbir haber değeri olmayacak bir konunun manşete taşındığını ifade etti.

3. Selim’in kim olduğunu hatırlamaya çalıştığını aktaran usta gazeteci, “3. Selim, yeniçeri isyanlarıyla tahttan indirilen, ondan sonra da tahttan indirildiği halde yeni bir isyanla asılan bir padişahımız” dedi.

Hürriyet'in başyazarı: Adnan Menderes asılmıştı, benzer akıbet sizi de beklemesin

Karahasanoğlu, “Eski başyazarları Oktay Ekşi, Adnan Menderes asılmıştı, benzer bir akıbet sizi de beklemesin, diye güya suret-i hak'tan görünerek, Tayyip Erdoğan’a bazı mesajlar yolluyordu.” hatırlatmasında bulundu.

Açıklama yapsınlar

Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“ ‘Hayır, biz Ertuğrul Özkök’üyle, eski dönemde Fatih Altaylı’larıyla, her ne kadar, ‘gerekirse silah kullanırız’ diye manşet attıysak da, şimdi ‘3. Selim Kozu’ derken herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a bir saygısızlıkta bulunmak istemeyiz, herhangi bir şekilde illegal bir darbeyi buradan mesaj olarak vermiş olmayız, diye açıklama yapsınlar. 'Seçimi AK Parti'nin öncüsü olduğu Cumhur İttifakı kazansa bile, çekmecede saklı tutulan 3. Selim'in başına gelenler var. 3. Selim'in başına gelenlerle ilgili koz var' imasında bulunanlar, açıklama yapsınlar.”

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