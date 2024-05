Erdoğan’a çok yakın isim, “Dost acı söyler” diyerek açıkladı! AK Parti önce bunu yapmalı

Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanlığı ve AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Hüseyin Besli, partisine çok önemli uyarılar yaptı. “Dost acı söyler” deyip tarih, sosyoloji, sorumluluk, mükellefiyet ve imtihanın dayattığı gerçekleri sıralayan Besli, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Giriş notu: Dost acı söyler... Fehvasınca: Her ne sebeple olursa olsun, seçim kaybetmiş belediye başkanlarının, kamu kurum ve kuruluşlarına mütevelli heyet üyesi/yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri/atanmaları Ak Parti'nin yapacağı (yapması gereken) yeniliklerin ruhunu zedeleyecektir. Nokta.) (…)

Dünyadaki genel teamüle uygun olarak Ak Parti de 20 yıllık iktidar süresince çok koştu, çok çalıştı, çok değişti, yani hızlı bir akışa girdi.

Şimdi soru şu: Acaba, Ak Parti terkisine bindiği hız nedeniyle, dur-durak bilmeyen ilerlemesi yüzünden yeterince ve layıkıyla düşünemez ve anlayamaz mı oldu?

Öyle veya böyle; her ihtimali de göze alarak Ak Parti önce 'bi durup bakmalı', düşünmeli;

Eminim ondan sonra yeniden her şeyi, her olayı, her olguyu gerektiği şekilde anlayacak ve bir yol tutturacaktır.

Aslında bunu yapmaya mecburdur;

Tarih de, sosyoloji de, sorumluluk da, mükellefiyet de, imtihan da bunu dayatmakta...

Ne demişti Erdoğan: Milletimizin her saniyesi bize emanettir.”