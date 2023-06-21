Erdoğan’a bunu söyledi! CHP’yi haksız görmüyorum

Günaydın, “CHP’yi haksız görmüyorum!’ başlıklı yazısında “eğitim” konusunu gözler önüne serdi.

İşte Yazar İdris Günaydın’ın yazısından bir bölüm.

Türkiye’de, her alanda gerçekleştirilen muhteşem değişime karşılık, istenilen köklü değişimin yapılamadığı, hatta sizin de bir konuşmanızda “en başarısız olduğumuz alan” diye itiraf ettiğiniz o alan, yani “eğitim”; bu dönemde de size oy veren vatansever, dindar, milliyetçi; kısaca Türk seçmen yapısının % 65 kesimi tarafından dört gözle beklenen ve artık bu defa ciddi bir anlayış değişikliğine gidilmesi istenen en önemli alandır.

Buna “kültürü” de dahil edebiliriz.

Eğitim yapımızda niçin köklü değişime gidilemiyor?

Niçin yapılanlar hep yarım yamalak kalıyor?

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Yetişen neslimiz her seferinde, özlediğimiz değil de eleştirdiğimiz, bizim obanın türküsünü değil de yabanın türküsünü çalıyor?

1950’den beri sağcı iktidarlar tarafından yani % 65’lik sağcı seçmenin seçtiği iktidarlar tarafından yönetilen Türkiye’nin okulları, CHP’lilerin iddia ettiği gibi hâlâ Sol, Kemalist, devletçi, jargonist, Sosyalist nesil yetiştiriyor ise veya yetiştirmek zorunda ise; CHP hâlâ buna umut bağlamış ise üzerinde düşünmek gerekmez mi?

SAYIN CUMHURBAŞKANIM! CHP BU KONUDA HAKSIZ MI?

CHP diyor ki; “Tahsilli insanların yoğun olduğu bölgeler bizim, 500 TL’ye tav olacak, makarnaya, kömüre tavlı kesimlerin oyu Ak Partinin.

Yani, okuyanlar bize vermeli cahiller sağ partilere...

“Bey”ler bizim, “efendi”ler sizin!

Şehirdeki öğretmen bizim, dağdaki çoban sizin.

Aydınlanma arttıkça biz iktidara geleceğiz..

Peki, böyle düşünmekte CHP büsbütün haksız mı?

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