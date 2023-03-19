Erdoğan'a bir destek de onlardan geldi

Ferizli Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, Serdivan eski Belediye Başkanı Şükrü Kiracıoğlu, Sinanoğlu eski Belediye Başkanı Bilal Batman, Refah Partisi eski Milletvekili Nezir Aydın, AK Parti eski Milletvekili Recep yıldırım, Hasan Ali Çelik, Ali İnci, FİSKOBİRLİK Başkanı Lütfi Bayraktar, Erenler eski Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Söğütlü eski Belediye Başkanı Hüseyin genç, Karasu eski Belediye Başkanı Ahmet Genç, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Hak-İş İl temsilcisi Mesut Gökdemir ve eski milli görüşçüler katıldı.

Platform üyeleri, platformun kurucusu Yakup Sucuoğlu’nun Dünya ve Türkiye siyaseti ile ilgili bir analiz yaptıktan sonra AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını söyledi.

Platformdan yapılan açıklama ise şöyle:

Sakarya Kadim Dostlar olarak Milli Görüşte Milli Selamet Partisi Kurucuları ve İl Başkanlığı, yönetim kurulluğu yapmış üyelerinin, Refah Partisinin Kurucularının ve İl Başkanlığı, Yönetim Kurulluğu üyelerinin, Fazilet Partisi Kurucuları ve İl Başkanlığı, yönetim Kurulluğu yapmış üyelerinin, AK Parti Kurucuları ve İl başkanlığı, yönetim kurulluğu yapmış üyelerinin, Milli Gençlik Vakfı'nın Kurucuları ve İl Başkanlığı, yönetim kurullu yapmış üyelerinin, ayrıca Sakarya'mızda milletvekilliği ve Bakanlık yapış abilerimizin de katılımı ile toplandık.

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Hep birlikte tek ses, tek yürek, tek yürek olduk. Gül bir sesle Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a Bu ülkenin selameti için kazanımlarımızı kaybetmememiz için hep beraber gür bir sesle Tamam destek verdik. Bu geceyi tertip eden yardım eden destek veren dua eden aramızda Bazı önemli sebepten dolayı gelemeyen tüm abilerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim birliğimizi dirliğimizi ve Kadim Dostluğumuzu daim etsin. Bu toplantıları daha da genişleyerek devam edecektir.

Kadim dostlar buluşmasında uzun zaman sonra Sakarya eski vekiller Nezir Aydın, Recep Yıldırım. Ali İnci, Hasan Ali Çelik, aynı zamanda Sanayi Bakan Yardımcısı buluşup kucaklaşanlar arasında yer aldı.