Erdoğan'a 2. Fatih benzetmesi
Danıştay'ın 1934 yılından beri müze statüsünde olan Ayasofya'nın cami statüsüne kavuşmasının önündeki engeli kaldırmasının ardından, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a '2. Fatih' benzetmesi yapıldı.
Danıştay'ın kararından sonra "Hayırlı olsun" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii için ibadete açma kararnamesini imzaladı. Ardından kameraların karşısına geçerek millette seslenen Erdoğan, önemli mesajlar verdi.
'2. Fatih' benzetmesi
Sosyal medyada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a '2. Fatih' benzetmesi yapıldı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kabul edin ya da etmeyin; Erdoğan Türklerin tarihinde 2. Fatih olarak anılacak. Küreselciler kabul etsin ya da etmesin; İslam'ın yeniden yükselişinin başlangıcı bugünün tarihi olacak." ifadelerini kullandı.
İşte o dikkat çeken tweet: