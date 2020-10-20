  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi Dalaman'dan İstanbul'a uçuşunun radar görüntüsü hediye edildi
Aktüel

Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi Dalaman'dan İstanbul'a uçuşunun radar görüntüsü hediye edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:44:49 -
Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi Dalaman'dan İstanbul'a uçuşunun radar görüntüsü hediye edildi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Dalaman'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği uçuşun gerçek anlık radar görüntüsünün yer aldığı tablo hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul'dan gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile hava trafik kontrolörleri karşıladı.

Bakan Karaismailoğlu ve kontrolörler, "Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü" dolayısıyla Erdoğan'a, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Dalaman'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği uçuşun gerçek anlık radar görüntüsünün yer aldığı tablo hediye etti.

Tablonun üzerinde "16 Temmuz 2016, 00.40. Dalaman'dan İstanbul'a uçuşunuzun gerçek anlık radar görüntüsü. Vatan hainleriyle mesafe 50 mil... Müjdenin kurşun yükünü taşıyarak çıktığınız o sefer, yalanın, hainin çelikten kabuğunun parçalandığı o an." ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması
Siyaset

Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli Ermenistan'a sert sözlerle yüklenerek "Dağlık Karabağ'ın asıl ..
2 çocuğu olunca işler değişti! 'Yıkmak için dağa çıktığımız Türkiye'ye muhtaç oldum'
Gündem

2 çocuğu olunca işler değişti! 'Yıkmak için dağa çıktığımız Türkiye'ye muhtaç oldum'

2006'da terör örgütü PKK'ya katılan Rojda Barut isimli terörist, örgütten kaçtıktan sonra evlendi ve çocuklarının tedavisi için Türkiye'ye m..
Atina savaş istiyor... Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi!
Dünya

Atina savaş istiyor... Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi!

Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini devam ettiren Yunanistan, Avrupa Komisyonu'na Türkiye'yle ilgili skandal bir çağrıda bulundu. Yunan b..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay