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Gündem Erdoğan, Yunanistan’ı titretecek haberi duyurdu!
Gündem

Erdoğan, Yunanistan’ı titretecek haberi duyurdu!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 09:31:00 -
Erdoğan, Yunanistan’ı titretecek haberi duyurdu!

Türk Savunma Sanayii'nde yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Atina'ya Başkan Erdoğan'dan bir kötü haber daha geldi. Erdoğan, dünyanın ilk 'drone' gemisi olan TCG Anadolu'nun bir misli büyüğünün daha inşa edileceğini duyurdu.

Türk Savunma Sanayii’nde atılan en ufak adımın dahi gazete manşetlerini süslediği Yunanistan’ı ürkütecek yeni gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Dünyanın ilk ‘drone’ gemisi olan TCG Anadolu’nun ardından bir askeri geminin daha inşa edileceği açıklandı. Konu hakkında katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni bir adım daha atıyoruz inşallah. Bunun bir misli büyüğünü daha inşallah inşa edeceğiz.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen TCG Anadolu’nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim törenine çok sayıda kişi katıldı.

“YENİ BİR ADIM DAHA ATIYORUZ”

Katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni bir adım daha atıyoruz” diyerek güzel haberi duyurdu.
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TCG Anadolu’nun Türkiye’yi denizlerde çok güçlü bir yere taşıdığı belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Bizde proje bitmez. Hele hele savunma sanayinde bu projeler hiç bitmeyecek. Biz TCG Anadolu’yu ordumuza teslim ettik. Gezdim gördüm. Üzerinde İHA şu anda. Bu İHA dışında helikopterler üzerinde. Bütün bunlar buradan iniş, kalkışı yapabilecekler. Bunlar bizim dünya standardında çok daha farklı bir yere gelmemizi sağladı.”

DAHA BÜYÜĞÜ GELİYOR

“Yeni bir adım daha atıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Barbaros için denizlerin kaptan-ı deryası derlerdi. Şimdi bu bizi denizlerde çok çok güçlü bir yere taşıyor. Yeni bir adım daha atıyoruz inşallah. Bunun bir misli büyüğünü daha inşallah inşa edeceğiz. Bu bizim kendi tersanemizde üretildi. Bunların içine tank da girebilecek. 1400 personel var. Öyle rastgele sıradan bir şey değil. TGC Anadolu ile Türkiye’nin her köşesinde askeri operasyon yöneteceğiz. O mavi denizlere bununla rahat açılacaksın.” dedi.

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