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Erdoğan: Yerli jet ve denizaltı yapımına başladık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli yüksek teknoloji uçaklar yapmak için çalışmalara start verildiğini söyledi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 22:06
Erdoğan: Yerli jet ve denizaltı yapımına başladık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan Siyasi İşler Özel programına konuk oldu.

YÜKSEK TEKNOLOJİ JET UÇAK VURGUSU

Erdoğan, 'Dünyada örneği olmayan yüksek teknolojili jet uçak ve denizaltı yapımına başladık.' dedi.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Yerli ve milli üretimin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli olarak üretilen İHA, SİHA'lara ek olarak dünyada örneği olmayan yüksek teknolojili jet uçak ve denizaltı yapımı çalışmalarınada başlandığını belirtti.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 22:06
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YORUM YAZ

  • nn11 dk önce
    MAŞALLAH BAREKALLAHALLAH YARDİMCİMİZ OLSUN
  • MURTAZAMURTAZA22 dk önce
    Şayet savaşacak silahımız yeterli olmasaydı Akdeniz'deki düşman gemileri namlularını bize ateşlemeden dururlar mıydı?Her şeyimiz var şükürler olsun.Gelirseniz oyarız diyoruz ve biliyorlar bunu.
  • Murat.38Murat.3841 dk önce
    Allah yolunu açık etsin başkakım
  • CorumluCorumlu42 dk önce
    Cok guzel haber. Helal olsun gozunu sevdigim. Kendi gobegimizi kendimiz keser olduk elhamdulillah.Boyle seyleri yaptiracak tek lider sensin. Rabbim saglik sihhat versin. Insaallah 2 donem daha bu devletin basinda olursan memleket bir daha geri dondurulemeyecek bir yola girmis olur. Dualarimiz ve oylarimiz seninle
  • AliAli47 dk önce
    Ya Allah bismillah Allahu Ekber
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi49 dk önce
    Allah yardimciniz olsun Allah uzun ömurler versin ulkenize yaptiginiz bu hizmetleri tarih yazacaktir
  • hüseyin hüseyin 57 dk önce
    Allah yardımcınız olsun.
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