Erdoğan: Yerli jet ve denizaltı yapımına başladık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan Siyasi İşler Özel programına konuk oldu.

YÜKSEK TEKNOLOJİ JET UÇAK VURGUSU

Erdoğan, 'Dünyada örneği olmayan yüksek teknolojili jet uçak ve denizaltı yapımına başladık.' dedi.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Yerli ve milli üretimin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli olarak üretilen İHA, SİHA'lara ek olarak dünyada örneği olmayan yüksek teknolojili jet uçak ve denizaltı yapımı çalışmalarınada başlandığını belirtti.