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Aktüel

Erdoğan: "Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir."

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:31:36 -
Erdoğan: "Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir."
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Satılık 2013 model Peugeot 301

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