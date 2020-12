Erdoğan: Villalı eğlenceye müsaade etmeyiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ömer Öztürk Camii çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Başkan Erdoğan, “Yılbaşında villalarda kutlama yapılacağına dair haberler gündemde oldukça yer alıyor. Ek tedbirler gündemde mi?” şeklindeki sorusu üzerine, pazartesi günü kabine toplantısı yapılacağını hatırlatarak, şunları söyledi:



Devşetin görevi önce sağlıktır



“Bir defa bu tür partiler, otellerde olsun, villalarda, şurada, burada olsun yani bütün güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacaktır. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Yani istihbaratımız nerede bu tür şeylerin olduğunu görür, tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Çünkü bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Biz devletsek, devlet olarak bizim görevimiz nedir? İnsanımızın sağlığını, hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler Allah göstermesin herhangi bir şey olduğu zaman ‘Bak, devlet nerede, tedbirini almadı, gerekeni yapmadı?’ Buna fırsat veremeyiz. Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere, istihbaratımız her türlü tedbiri alarak bu işlerin üzerine gidecek. Kimsenin endişesi olmasın.”



Aşılar Çin ve Almanya’dan gelecek



Erdoğan, Kovid aşısının takvimine ilişkin de dile getirdi: “Çin’den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon ama ilk etapta bir 4,5 milyon gelecek. Bunları da belli bir takvim, öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere bu aşılama sürecini başlatacağız. Bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Şu anda virüsle savaşıyoruz, kimsenin aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız. İlk etapta burada Çin var, aynı zamanda da Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla beraber sürecimizi işleteceğiz.”

“Cevizli sucuk Koronaya iyi gelir!”

Cuma namazını Üsküdar’daki Ömer Öztürk Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başkan Erdoğan’a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti. Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı. Mağazadan aldığı cevizli sucukla lokumu basın mensuplarına ikram eden Başkan Erdoğan, “Bununla beslenin ki Covid’den kurtulun bak ona göre. Bu çok çok faydalı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çalışması için gönüllü olduğunu söyleyen bir gazeteciye “Ne kadar güzel. Çin mi?” diye sordu. Gazeteci de “Evet” diye cevap verdi.