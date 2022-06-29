Erdoğan ve Biden'ın görüşme saati belli oldu
Madrid'de bugün düzenlenecek olan NATO zirvesinde görüşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme yapacağı saat belirlendi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi için ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme saati açıklandı.
Görüşmenin saati 18:45
Beyaz Saray, Biden'ın programını paylaştı. Merakla beklenen görüşmenin saati 18:45 olarak belirlendi.
Bir saat sürmesi bekleniyor
İki liderin gündem başlıkları arasında ikili ilişkiler ve F-16 konusu yer alacak. Görüşmenin bir saat sürmesi bekleniyor.