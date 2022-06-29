  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan ve Biden'ın görüşme saati belli oldu
Siyaset

Erdoğan ve Biden'ın görüşme saati belli oldu

Madrid'de bugün düzenlenecek olan NATO zirvesinde görüşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme yapacağı saat belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 07:58:00 -
Erdoğan ve Biden'ın görüşme saati belli oldu

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi için ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme saati açıklandı.

Görüşmenin saati 18:45

Beyaz Saray, Biden'ın programını paylaştı. Merakla beklenen görüşmenin saati 18:45 olarak belirlendi.

Bir saat sürmesi bekleniyor

İki liderin gündem başlıkları arasında ikili ilişkiler ve F-16 konusu yer alacak. Görüşmenin bir saat sürmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23