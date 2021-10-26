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Gündem Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısı! "Azerbaycan gelecek ay başkanlığı Türkiye'ye verecek"
Gündem

Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısı! "Azerbaycan gelecek ay başkanlığı Türkiye'ye verecek"

Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 18:58:00 - 2021-10-26 19:29:41
Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısı! "Azerbaycan gelecek ay başkanlığı Türkiye'ye verecek"

Son dakika! Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı hizmete açtı. Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev programları kapsamında ortak basın açıklaması yapıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, saygıdeğer bakanlar, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 4,5 aylık bir aradan sonra işgalden azat edilen güzel bir bölgede bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Değerli kardeşim sayın Aliyev'e nazik daveti için şahsım, heyetim, milletim adına teşekkür ediyorum.

"Her babayiğidin, her siyasetçinin kârı değil"

Bugün yapmış olduğumuz ziyaretlerle şu kısa süre içerisinde Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bu bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, nasıl süratle geliştiğini görmek her babayiğidin, her siyasetçinin kârı değil. Bu kadar kısa sürede bu yatırımları yapmak ve bu yatırımları hayata geçirmek, buralardan ayrılmış, ayrılmak zorunda bırakılmış olan Azeri kardeşlerim için buradan bir müjdeyi vermek mümkün olacak. En kısa zamanda tekrar ayrıldıkları topraklara inanıyorum ki Azeri kardeşlerim güzel bir şekilde inşa ve ihya edilen bu yerlere dönme imkanını bulacaklardır.

"Azerbaycan tüm dünyaya örnek teşkil edecek kalkınma modeliyle çalışmalarını sürdürüyor"

Karşımızdaki, solumuzdaki binalara bakıyoruz. Kendi orijinal, tarihi yapılar neyse o yapılarla inşa edilen taş yapılarla tekrar buralar çok daha güzel şekilde inşa edildi. Buraya gelmeden evvel Fuzuli, Şuşa'yı Nahçıvan'a bağlayacak yolların yapım çalışmalarını gördük. İşçi kardeşlerimizle biraraya geldik. Bu yollar bölgede çok boyutlu taşımacılığın köşe taşlarını oluşturuyor. Bölgenin imarında alınan mesafe Azerbaycan ve bölgemiz için gurur ve umut vericidir.

Azerbaycan tüm dünyaya örnek teşkil edecek kalkınma modeliyle çalışmalarını sürdürüyor. Temelini attığımız gerek tüneller gerek viyadükler gerek otoyollar buradaki canlılığın ne konumda olduğunu göstermesi bakımdan çok önemli. Bu çabaya liderlik eden İlham kardeşimizi ve emeği geçen herkesi cani gönülden tebrik ediyorum.

Canhıraş bir şekilde yüklenici firmaların çalışması her türlü takdirin üstündedir. Türkiye olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya, tüm imkanlarımızla desteğe devam edeceğiz. Bugün ikili ilişkilerimizi, bölgesel gelişmeleri tüm veçheleri ile ele aldık. Enerji, ulaşım ve Karabağ'ın kalkınmasıyla ilgili projelerle mevcut durumu değerlendirme imkanını bulduk. Şuşa beyannamesi ile stratejik müttefiklik seviyesine taşıdığımızı nasıl daha ileri taşıyacağımızı konuştuk.

"Yeni duruma göre hareket edilmesi gerekiyor"

Azerbaycan bölgenin gerçek kapasitenin hayata geçirilmesini engelleyen işgali şanlı zaferi ile sona erdirdi. BM Güvenlik Konseyi kararını kendisi hayata geçirdi. Kalıcı barış ve özlenen normalleşme yolunda ortam bugün elverişlidir. Yeni duruma göre hareket edilmesi gerekiyor. Biz kalıcı barış ve kapsamlı normalleşmeden yanayız. Buradan geçecek kara ve yolu hatları tüm bölge ülkeleri için fırsatlar doğuracaktır.

Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a mesaj

Gün gelecek Zengezür'den çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz. Ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir. Bu gelişmeden İran, Gürcistan Ermenistan dahil bu projeden yararlanacaktır.

Bu meselelerde Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözmede samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Eğer samimi bir irade koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşmesi önünde bir engel kalmayacaktır.

Dünyanın bu güzel bölgesinde barış içinde yaşanacak parlak bir gelecek pekala mümkündür. Ziyaretim sırasında şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için kardeşim Aliyev'e ve kardeş Azerbaycan halkına teşekkürlerimi sunuyorum.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugün birinci özel yatırım projesinin temelini attık. Türkiye ve Azerbaycan projesidir. Bütün işlerde biz omuz omuza bir yönde ilerliyoruz. Zengilan'daki resmi merasim tarihte kalacaktır. Resmi merasimler başkentlerde yapılır. Ancak biz resmi merasimleri hem Şuşa'da hem bugün Zengilan'da gerçekleştirdik. Bizim bilge adımlarımız tarihte ebedi kalacaktır. Bu tarihi birlikte yazıyoruz.

"Bu bize siyasi ve manevi güç verdi"

Muharebe döneminde birlikteydik, bugün de birlikteyiz. 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yıldönümünü yaşıyoruz. 2 hafta sonra Şuşa'nın azat olmasını zafer bayramı gibi idrak edeceğiz. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Aziz kardeşlerim, sayın Cumhurbaşkanı bütün dünyaya beyan etti ki, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Bu bize siyasi ve manevi destek, güç verdi.

"Birliğimiz sarsılmaz ve ebedidir"

Bugün Azerbaycan halkı size teşekkürlerini bildiriyor. Siz bilirsiniz ki, Azerbaycan'da herkes sizi sever ve hürmetle yaklaşır. Siz bizim zaferimiz için çok büyük işler yaptınız. İmar döneminde yine bizlerle berabersiniz.

Siz Afrika'nın 4 ülkesinde resmi ziyarette bulundunuz. Türkiye'de önemli bir törende oldunuz. Ondan sonra buraya gelip, bizimle beraber Azerbaycan halkıyla beraber güzel günde beraber oldunuz. Bu dostluk ve kardeşlik numunesidir. Hem Azerbaycan hem Türk halkına ve tüm dünyaya mesajdır. Bizim birliğimiz sarsılmaz ve ebedidir.

"Kimse Türkiye'ye bir şey dikte edemez"

Bugün bölgesel işlerde ve hatta dünya çapında Türkiye-Azerbaycan işbirliği ve kardeşliği önemlidir. Türkiye aziz kardeşimin liderliğiyle dünya gücüne sahip olmuştur. Kimse Türkiye'ye bir şey dikte edemez. Bu yakınlarda Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap vermiştir ki, bu bütün siyasetçiler için örnektir.

"'Bütün Türk dünyası için Erdoğan faktörü en önemli faktörlerden biridir"

Öz halkının çıkarlarını, gururunu savunan lider bugün Azerbaycan'dadır. Bunu biz kıymetlendirmeliyiz. Bütün Türk dünyası için Erdoğan faktörü en önemli faktörlerden biridir. Azerbaycan-Türkiye Konseyi'nin başkanlığını Türkiye yapacak. Eminim ki, Türkiye aziz kardeşimin başkanlığı ile konseye uğur getirecek.

"Zengezur koridoru bütün Türk dünyasını birleştirecek"

Bütün Türk dünyası için yeni imkanlar açılacak. Bugün Zengezur koridoru hakkında konuşmazsak olmaz. Zengezur koridoru bütün Türk dünyasını birleştirecek. Hem Azerbaycan hem Türkiye bu koridorun gerçekleştirmek istiyor. Aziz kardeşim ve konuklarla birlikte otomobil yolunun temelini attık.

Bu da Zengezur koridorunun parçasıdır. Bugün Azerbaycan'ın azat edilmiş topraklarında faaliyet gösteren birçok Türk şirketlerine öz şükranlarımı bildirmek istiyorum. Onların yorulmaz emekleri neticesinde bu bölgede yollar, demiryolları, tüneller yapılıyor.

Bu bizim birliğimizin, kardeşliğimizin tecessümüdür. Biz iki kardeş ülke olarak ileriye gidecektir, halklarımız birbirine daha da yakın olacak devletlerimiz bundan sonra da işbirliğini sürdürecektir. Aziz kardeşime ve konuklara 'Azerbaycan'a hoşgeldiniz' diyorum.

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