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Erdoğan uyardı! Kimsenin garantisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında teşkilatlara seçimlerle ve adaylıklarla ilgili talimatlar verdi. Erdoğan, adaylık konusunda kimsenin garantisinin olmadığını belirtti.

27 Nisan 2018 Cuma 09:25
Erdoğan uyardı! Kimsenin garantisi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında partisinin yöneticileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında teşkilatları uyardı ve seçimlere dönük isteklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasın öne çıkan konu başlıkları şunlar oldu;

ADAYLIK GARANTİSİ YOK

Aday olmak isteyenle kamu görevlileri ile ilgili kimseye bir garanti vermedim. Bir memura adaylık garantisi diye bir şey yok. Ayrıca bürokratlar neyse bakan yardımcıları da aynı. Onların da garantisi yok.

TEŞKİLATLARI BOŞALTMAYIN
3 dönem kuralını mümkün olduğu kadar uygulamaya çalışacağız. Teşkilatlardan da çok fazla aday olmasın. Teşkilatları boşaltmayın.

ADAY TANITIMI 29 MAYIS'TA
Erdoğan, propaganda döneminde mitinglerin yanı sıra televizyon programlarına da katılacak. AK Parti'nin takvimine göre aday tanıtımı ve seçim bildirgesi 29 Mayıs'ta Ankara Arena'da gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 09:25
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. 24 haziran seçimleri
  4. AK Parti MKYK

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