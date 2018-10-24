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Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, telefonda görüştüler.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:36
Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı. Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin önemine değinilen görüşmede, Serbest Ticaret Anlaşması’yla ilgili meseleleri aşmayı hedefleyen çabaların desteklenmesi hususunda mutabık kalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarını teyit ettiler.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:36
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