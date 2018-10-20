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Erdoğan: Ülkemizi can evinden vuranları unutmayız

Erdoğan, ekonomide yaşanan dalgalanmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız." dedi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 19:54
Erdoğan: Ülkemizi can evinden vuranları unutmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığı yemeğinde konuştu. Ekonomide yaşanan dalgalanmayla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Üzerimize kur, faiz, enflasyon ile yüklendiler. İşleri yoluna koymak elbette kolay değildi. Eski dönemlerde böyle durum felaketle sonuçlanırdı. Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

''DİYARBAKIR'DA İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK''

''Diyarbakır'da istediğimiz sonucu alamadık. Buna rağmen biz eksiği Diyarbakırlı kardeşlerimizde değil kendimizde arıyoruz. Bundan sonra daha çok çalışacak ve Diyarbakır'da en az ülke genelindeki bir oy desteğine ulaşacağız. Sorun her neyse bulacağız ve çözeceğiz.''

''FIRSATÇILIK YAPANLARI UNUTMAYIZ''

''Üzerimize kur, faiz, enflasyon ile yüklendiler. İşleri yoluna koymak elbette kolay değildi. Eski dönemlerde böyle durum felaketle sonuçlanırdı. Gereken tedbirleri aldık, mekanizmaları oluşturduk, irtibatları kurduk ve durumu kısa sürede kontrol altına aldık. Dış saldırılar kadar içerideki fırsatçılar da canımızı sıktı. Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız. Önceliğimiz üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmak. İhracatta çok iyi gidiyoruz.''

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 19:54
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