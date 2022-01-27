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Gündem Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor! tarih belli oldu
Gündem

Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor! tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan gerilimi ele almak üzere 3 Şubat'ta Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna'ya gidecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 17:30:00 -
Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor! tarih belli oldu

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya gideceği belirtilmişti. Kritik ziyaretin tarihi de belli oldu. Buna göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Şubat tarihinde Ukrana ziyaretini gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan kritik Ukrayna ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.

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