Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor! tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan gerilimi ele almak üzere 3 Şubat'ta Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna'ya gidecek.
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya gideceği belirtilmişti. Kritik ziyaretin tarihi de belli oldu. Buna göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Şubat tarihinde Ukrana ziyaretini gerçekleştirecek.
Başkan Erdoğan kritik Ukrayna ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.