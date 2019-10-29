“Erdoğan Türkiye’yi terörün merkezi yaptı”

Münübe Yılmaz

İsrail’in BM daimi temsilcisi Danny Danon, Türkiye’nin Suriye harekatı ile Başkan Erdoğan’ın Türkiye’yi terörün merkezi haline getirdiğini iddia etti. Türkiye’nin Suriye’deki teror gruplarını uğrattığı yenilgiyi hazmedemeyen Siyonist Danon, Türkiye’yi tüm Kürtlere karşı etnik temizlik yapmak ile suçladı. BM’nin aylık Ortadoğu toplantısında Türkiye’nin Suriye’ye girmesinin sürpriz olmadığını söyleyen Danon, “Erdoğan terörist grupları destekleyerek bölgeyi istikrarsızlaştırıyor” ifadesinde bulundu. “Erdoğan Türkiye’yi Hamaslı teröristler için cennete çevirerek, terör saldırıları için de ortam hazırladı” diyen hadsiz Danon, Türkiye’nin Suriye’deki operasyon ile asıl hedefinin Kürtler olduğunu, İsrail olarak buna her zaman karşı çıktıklarını da iddia etti. Danon’a göre, Erdoğan’ın İsrail politikalarını sürekli eleştirirken Hamas’a destek vermesinden dolayı, Erdoğan’ın iktidara gelmesinden sonra Türkiye ile İsrail arasındaki iyi ilişkiler hızla bozulmaya başladı.