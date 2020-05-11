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Aktüel

Erdoğan: "Türkiye'nin tüm saldırılara rağmen hedeflerinden şaşmamasından rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu, bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecek"

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:40:48 -
Erdoğan: "Türkiye'nin tüm saldırılara rağmen hedeflerinden şaşmamasından rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu, bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecek"
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Satılık 2013 model Peugeot 301

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