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Erdoğan: Türkiye'de üretmek istediler izin vermedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında konuştu. Sigaranın haram olduğunu belirten Erdoğan, elektronik sigara üretimi için Türkiye'den yer istendiğini ancak buna izin vermediğini açıkladı.

20 Ekim 2019 Pazar 17:50
Erdoğan: Türkiye'de üretmek istediler izin vermedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar

Açılışını yaptığımız eserlerin tekrar Rizemize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimlerinde çok güçlü destek veren tüm Rizeli kardeşlerimin her türlü teşekküre şükrana layıktır. Tekrar buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Kardeşlerim elbette 81 vilayetimizin her biri kıymetlidir, değerlidir.

"Asla bölgecilik yapmadık"

40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayırıma gitmedik. Ülkemizi, hedefleri ve hayalleriyle muhakkak buluşturacağız.

Sizlerden aldığımız cesaretle 82 milyon vatandaşımızın her bir ferdine hizmet götüreceğiz. Türkiye'nin, Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. Ülkemizi, hedefleri hayalleriyle muhakkak kavuşturacağız.

"Yatırım yapmak istediler izin vermedim"

İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi. (Sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın." "Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz

"Ülkemize asla sokmayacağız"

Elektronik sigarayı asla ülkemize sokmayacağız, bunlara fırsat vermeyeceğiz, asla müsaade etmeyeceğiz. Sigarayla gerçek anlamda mücadeleyi biz başlattık. Artık herkes sigaraya özenilmesi gereken alışkanlık olarak değil, çok ciddi sağlık problemlerine neden olarak bakıyor. Eğitim, sağlık ve spor tesislerinde sigara satışını men ettik. Şimdi tek tip paket uygulamasına geçiyoruz. Devlet olrak tek bir insanımızın dahi sigara illetinin pençesine düşmesine izin vermeyiz. Günde 20 bin kişi sigarara bağlı hastalıkların yüzünden hayatını kaybediyor.

Çay üretiminde ilk sıralarda olan Türkiye'nin artık bu ürünü markalaştıran ülkeler arasında olması gerekiyor. Türkiye son 17 yılda markalaşma alanında ciddi bir mesafe almıştır. Çayımız sadece Rize'yi değil, Türkiye'yi temsil edecek küresel markaya dönüşmelidir.

Barış Pınarı Harekatı

Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk. Toplam 111 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Sadece 9 gün içinde 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı temizledik.

"Terör örgütüyle değil ABD ile anlaştık"

(120 saat) Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz. Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz tamam. Adımlarımızı buna göre atıyoruz.

Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok. Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 17:50
  1. Rize
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Türkiye
  4. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • Siyasî kavun Siyasî kavun 13 dk önce
    Içki de haram reis. Ayrıca zina da..selam ve dua ile.
  • II.MuratII.Murat18 dk önce
    Yine Reis , karar verici tek adam oldugunu ortaya koydu. 
  • KaraKara18 dk önce
    Elektroniğini bırak normal sigara üretiyorlar, içki üretiyorlar onlar ne olacak?
  • OlmadiOlmadi27 dk önce
    Sigara haram demek fazla iddali baskanim bu hassasiyetinizi ulkemizde bulunan gercek haram olan domuz ciftligi sarap fabrikasi genel ev kumar oyunlari bunlari bitir ondan sonra konus sadece sigara olmaz yasaklara sonuna kadar katiliyorum ama sigara en hafifi bunlarin arasinda seni seviyorum lakin seviyorum diye hakki gizleyemem
  • korhankorhan29 dk önce
    Amerika ekonomisini topladığı ganimetlerle ayakta tutuyor. Fetih olmadan ekonomi büyümez bugün Fransa Afrikadan çıkarsa ekonomisi biter.
  • SüperdoğanSüperdoğan32 dk önce
    Evet Reis elektronik sigara çok kötü. Memlekette Rakı, Bira, Şarap, Coca-Cola fabrikalarına izin verilir. Elektronik sigara çok kötü.
  • AyseAyse37 dk önce
    Sigara haramdır Sayin Reis sigara hususunda lutfen hutbe verilsin. Hamile insanların bile içtiğine şahit oluyoruz. Hamile annelerinki yasaklansın. Doğmamış çocuğun hakkına giriyor
  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ59 dk önce
    Sn Başkan ERDOĞAN*ın sigara konusundaki hassasiyetine gözüm kapalı imza atarım. Ancak Diyanet işleri başkanlığı haram dedi diyor, maalesef bir defa söyledi ve sonra unuttu. 
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Haramsa, zararlıysa niye yasaklanmıyor? Bana sigara içme deniyor ama her yerde satılıyor. Satılmasa ben de mecburen içmeyeceğim. Elektronik sigarayı da yasaklamak gerek tabi ki. 
  • Adalet FakirAdalet Fakir1 sa önce
    Adalet mülkün temelidir! 

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