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Aktüel

Erdoğan: "Türkiye tarımda Allah'ın izniyle patlama üzerine patlama yapacak ve dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biri haline gelecek."

Yeniakit Publisher
2020-08-13 19:15:30 -
Erdoğan: "Türkiye tarımda Allah'ın izniyle patlama üzerine patlama yapacak ve dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biri haline gelecek."
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