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Aktüel Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."
Aktüel

Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:19:26 -
Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."
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