Erdoğan tüm hayalleri hayata geçirdi! 100. yılı muhteşem eserlerle kapattık

Sebahattin Ayan İstanbul

21 yılda Cumhuriyet tarihi boyunca kurulan hayalleri bir bir hayata geçiren Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Hükümeti, cumhuriyetin 100. yılını bir taraftan geçmiş iktidarların ayıplarını temizleyip kangren haline gelmiş sorunları çözerken, öbür taraftan da milletin özlemle beklediği devasa projeleri hayata geçirerek kapattı.

2.5 milyon EYT'li sevindirdi

Başörtüsünün önündeki engelleri kaldıran, Ayasofya’nın zincirlerini kıran, IMF’e olan borcu ödeyen, KEY mağduriyetini bitiren Erdoğan, bu yılda 2.5 milyon EYT’linin yüzünü güldürdü. Ayrıca en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira ve her yıl bayramlarda ödenen emekli ikramiyesi 2 bin liraya yükseltildi. Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel emeklilere tek seferlik 5 bin TL ikramiye verildi.

Nükleer enerji ligine girdik

3 Nisan 2018 yılında temeli atılan ve Türkiye’yi enerji alanında bir üst lige taşıyacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne ‘taze nükleer yakıt’ tesise getirilerek yakıt ikmali yapıldı. Türkiye’nin tek kalemde yapılmış en büyük yatırımı olma özelliğine sahip Akkuyu NGS, Türkiye’nin elektrik talebinin %10’unu karşılayacak ve sıfır emisyonda kesintisiz elektrik üreterek yıllık 35 milyon ton karbondioksit salınımını engelleyecek.

60 günde hastane inşa ettik

İşte ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla hayata geçirilen öne çıkan projeler...

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Türkiye’nin 21’inci şehir hastanesi, 6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasitesiyle 218 poliklinik, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathaneye sahip Kocaeli Şehir Hastanesi açıldı. 1875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi, 335 poliklinik, 259 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathanesiyle kapılarını hastalara açtı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da, 60 günde tamamlanarak faaliyete başlayan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi halkın hizmetine sunuldu.

İstanbul Finans Merkezi

2012 yılında ilk adımı atılan ve geçtiğimiz günlerde Erdoğan tarafından açılışı yapılan, İstanbul Finans Merkezi 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak. 18 Mart’ın Çanakkale Zaferi’nin 108’inci ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 1’inci açılış yıl dönümünde 45 dakikalık mesafeyi 25 dakikaya düşürecek olan Gelibolu-Eceabat yolu açıldı.

Ekrem'in yapamadığını yaptı

Denizli’de Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkân, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projeler halkın hizmetine sunuldu. Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi, Marmaris-Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi tamamlandı. CHP’li İBB’nin sürekli bahaneler üreterek yapmadığı Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılışı gerçekleştirildi. Yılda 1000 ton bor karbür üretilecek olan ve bu alanda ülkemizin ilk, dünyanın sayılı işletmelerinden biri Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi açıldı.

Türkiye'nin uzaydaki gözü

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tamamı yerli üretimden oluşan Türkiye’nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE, fırlatılarak yörüngedeki yerini aldı. 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak olan İMECE, coğrafi kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü çekebilecek ve hedef tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda hizmet verecek.

Karadeniz gazı karada

Yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp gaz ithalatı yapan Türkiye için hayati öneme sahip olan Karadeniz gazı, deniz içerisinde 170 kilometre boru sistemi çekilerek karaya ulaştı. 20 Nisan günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20.23’te yapılan törenle devreye alındı.

Deprem yaraları hızla sarıldı

Öte yandan; 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,4-7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası afet bölgelerinde etkilenen vatandaşlarımızın yararlanacağı konutların inşaatına hemen başlandı. Malatya’da yapımı süren TOKİ deprem konutlarından binin bittiği, 2 bin 700 konutun bitmek üzere olduğu ve ocak ayı sonu itibariyle yaklaşık 5 bin konut teslim edilecek.

Türkiye'nin otomobili

2023 teknoloji ve savunmada da milat oldu. Yerli ve milli otomobilimiz Togg seri üretime geçerek satış rekorları kırdı. Türkiye’nin en büyük askeri gemisi ve ‘dünyanın ilk SİHA gemisi’ olan ‘TCG Anadolu’ Türkiye’nin en büyük amfibi gemisi donanmanın hizmetine girdi. ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Patriot ve S-400 gibi hava savunma sistemlerinden daha üstün özelliklere sahip gök vatanın koruyucusu ‘SİPER’ envantere girdi. TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk dikey kuyruksuz Turbofan motorlu İHA’sı ve Türkiye’nin insansız hava araçları ailesinin 3. Üyesi ANKA 3 gökyüzüyle buluşarak 1 saat 10 dakika süren başarılı bir performans sergiledi. 20 Ocak 2021 tarihinde ilk güdümlü atış testi gerçekleştirilen AKYA Milli Ağır Torpido’muz geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’nde yapılan tatbikatla ilk isabetli atışını başarıyla icra etti.