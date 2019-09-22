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Erdoğan, Trump ile görüştü!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

22 Eylül 2019 Pazar 23:24
Erdoğan, Trump ile görüştü!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 23:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • AliAli40 dk önce
    Abd’ye git ve telefonla görüş .

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