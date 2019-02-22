Erdoğan-Trump ile görüştü

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.
22 Şubat 2019 Cuma 00:14
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Suriye'deki ikili meseleler ele alındı.
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