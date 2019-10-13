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Erdoğan: Topunuz gelseniz Türkiye etmezsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gazete, televizyon ve haber ajanslarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği toplantıda, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Arap Birliği'nin skandal bildirisine çok sert tepki gösterdi.

13 Ekim 2019 Pazar 19:14
Erdoğan: Topunuz gelseniz Türkiye etmezsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde, aralarında Kanal 7 Medya Grubu adına Zahid Akman'ın da bulunduğu gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Arap Birliği'nin skandal bildirisiyle ilgili  ''Bu bölge şu anda Suriye’de bir Arap ükesi mi? Suriye kahir ekseriyetli Arap mıdır, Araptır. Terörün estiği bölge Arapların ağırlıklı olduğu bölge midir ? Öyledir. Yerlerinden edilen Arapları kurtarıyoruz. Rejim YPG PYD’yi de savunmuyor. Bütün bunlar ortadayken Arap Ligi hala Türkiye’nin aleyhine karar çıkartıyor. Sizin topunuz bir araya gelseniz bir tane Türkiye etmezsiniz. Ve biz şu andaki duruşumuzla her hangi bir ülke için değil mazlumların hakkını almak için bu mücadeleyi veriyoruz. Suriye’yi bölüp parçalamak isteyenlere karşı bu mücadeleyi veriyoruz.'' ifadelerini kullandı.



Sözlerine devam eden Erdoğan, ''Bu örgütlerin amacı Fırat’ın doğusunda bir terör devletini kurmaktır. Biz de buna müsade etmeyeceğiz. Burayı terk edecekler. Mümbiç ile alakalı tam Obama döneminde bize 90 günde Mümbiç’i bize teslim edeceklerdi. Ondan sonra sene devretti yine bir şey olmadı. Biz şimdi mecburen Mümbiç’e de operasyon yapıyoruz. Oradaki aşiretler bize haber gönderdi. Gelin bizi kurtarın topraklarımızı geri verin dediler. Biz alt yapı ve üst yapısını yapıp gerçek sahiplerine veriyoruz. Bizim hiçbir yerde işgal yapmamız söz konusu olmaz. Böyle bir şey aklımızdan geçmez.  Demokrafik yapıyla oynanıyor gibi laflar ediyor bazı batılı ülkeler. Öyle bir niyetimiz olsaydı bunu Cerablus’ta, Afrin’de yapardık. Bunu şu anda deseklediğiiniz terör örgütü yapıyor. Irak sınırına doğru yapıyorlar.'' dedi. HABER7

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 19:14
  1. Erdoğan
  2. açıklama
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  4. zahit akman
  5. SİYASET Haberleri

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