Erdoğan: Terör örgütlerini silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında parmağı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Ne siyahın beyaza, ne de beyazın siyaha karşı üstünlüğü yoktur, ittika ile olur.

- Pasaportumuz, ülkelerimiz ayrı olsa da yönümüz bir kıblemiz birdir. Hiçbir kimse bizim yıllardır süren kardeşliğimize el süremez.

- Hakkımızı aramazsak, onurumuzu savunmazsak kimse onları bize lütuf olarak vermeyecek.

- 11 Eylül terör saldırılarının ardından sizler oldukça çetin bir sınav verdiniz, sıkıntılı günler yaşadınız, bu haksızlıklara karşı mücadele ederken hukuktan ayrılmadınız. Her imtihan doğru değerlendirildiğinde aynı zamanda bir imkandır. Bu imtihan özellikle hepimize eksiklerimizle beraber güçlü taraflarımızı da göstermiştir.

- Bugün Amerika İslam Toplumu gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek sivil inisiyatif açısından, hepsinden önemlisi ahlaki ve söylem üstünlüğü bakımından 11 Eylül öncesine göre çok daha güçlüdür.

- Müslümanlar, birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman neleri başarabildiklerine şahit oldu.

- Batı toplumlarında Müslümanlara karşı önyargıların zemin kazandığını görüyoruz.

- Bazı terör örgütleri üzerinden özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor. Terör örgütlerinin katlettiği masumların neredeyse tamamı Müslümanlardır.

- Terör örgütlerini silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında parmağı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyorlar.

- Emperyalistlere taşeronluk yapan örgütlerin hayatını kararttığı insanlar bizim kardeşlerimizdir.

- Kimse batılı ülkelerden artan İslamofobiye bigane kalamaz, kalmamalıdır. Neo-Nazi örgütler bugün insanlık için DEAŞ kadar tehlikelidir. DEAŞ, El Kaide ile verilen mücadele bunlara karşı da gösterilmelidir.

- Irkçılık, ayrımcılık Müslümana yakışmaz. İslam bir barış dinidir. Barış dini İslama kimse herhangi bir gölgeye indiremez, kardeşini sırtından hançerleme Müslümana asla yakışmaz.

- Keşmir'in acısı, Arakan'ın acısı, Filistin'in acısı, dünyanın neresinde olursa olsun Suriye'nin acısı bizim acımızdır. Yanlarında olmaya mecburuz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.

- Bugün Türkiye kimliğine bakmadan zalimin karşısında, mazlumun yanındadır. Suriyeli mazlumlara sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açtık. Ülkemizdeki sığınmacıların 3,6 milyonunu Suriyeliler oluşturuyor.

- Birileri istemese de Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz, hiçbir güç bizi Kudüs davasını aramaktan alıkoyamaz. Holocost'a nasıl bakıyorsak Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirenlerin katliamlarına aynı gözle bakıyoruz.

- Her platformda Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Bu meseleye en güçlü şekilde sahip çıkıyoruz. Türkiye olarak ilkeli ve tutarlı dış politikamızla her şart altında doğruları söylecek, doğruları savunacağız.

- Sizlerin ABD siyasetine aktif katılımınızı önemsiyoruz, ancak beraberlik içinde hareket etmelisiniz.

- Artık hepinizin FETÖ'nün gerçek yüzünü bilmeniz gerekiyor, biliyorsunuz. Bu örgüt uluslararası suç şebekesi inşa etmiştir. 15 Temmuz gecesi 251 vatan evladımızı şehit eden bu eli kanlı terör örgütünün hesabını sormaya devam edeceğiz.