Erdoğan tereddüt etmedi! 21 Temmuz'da Yunanistan ile savaştan dönüldü

Oruç Reis'in Meis Adası'nın 180 kilometre açıklarında yaptığı keşif, Yunanistan'ı delirtti. Araştırma gemisi hareketine başlayınca Yunan jetleri havalandı. Türk F16'ları da tam 2.5 saat Meis üzerinde uçtu. Normalde 3-5 dakika süren uçuşların bu kadar uzaması adalarda yaşayanların da dikkatinden kaçmadı. Sözcü'nün iddiasına göre Alman basınına konuşan Meis Adası Belediye Başkan Yardımcısı Dimitris Achladiotis, “Böyle bir şey hiç görmedik. Bu uçuşlar hep bir kaç dakikada biterdi” dedi.

Türk savaş gemileri bölgeye hareket etti

Olaylarda gerilimin yükselmesi üzerine Yunan donanması harekete geçti. Salamis Deniz Üssü'nden yola çıkan Yunan savaş gemileri Doğu Ege'ye yola çıktı. Türkiye, en sert cevabı verdi. Aksaz'dan 18 savaş gemisi Meis'e hareket etti. Türkiye, uluslararası hukuka göre de haklıydı, çünkü Adalar'ın münhasır ekonomik bölgeleri yoktu.

Yunanistan başbakanı paniğe kapıldı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis korku içinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i aradı. Merkel, Erdoğan'ı aradı ve “diplomasiye şans verilmesini” rica etti. Sıcak çatışmaya dakikalar kala harekât durduruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı İbrahim Kalın, Merkel'in Dış Politika Danışmanı Jan Hecker, Yunanistan Başbakanlık Diplomasi Bölümü Başkanı Eleni Sourani bir kez buluştu. Diplomatik çözüm için tekrar görüşme kararı alındı.