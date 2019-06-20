Erdoğan telefonla aradı! “Murat Alan’a yapılan alçak saldırıyı asla sindiremeyiz”

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6 yaşındaki evladı ile birlikte Cuma namazını kılmaya giderken evinin önünde pusuya yatan caniler tarafından saldırıya uğrayan Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan’a anlamlı bir destek daha geldi. İnfiale neden olan menfur saldırıya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Murat Alan ile görüşerek bilgi aldı. Erdoğan, Gaziosmanpaşa’da Cuma namazına giderken küçücük yavrusunun gözü önünde darp edilen Alan ve Akit ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

‘Saldırının failleri tek tek hesap verecekler’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ve karanlık odanın hedef göstermesi sonucu 6 yaşındaki oğluyla Cuma namazına giderken saldırıya uğrayan Yayın Kurulu Üyemiz ve Haber Müdürümüz Murat Alan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Gaziosmanpaşa Savcılığının yürüttüğü soruşturmada tutuklanan 4 çete mensubunun bıçak ve beyzbol sopalı saldırısına uğrayan Alan ile görüşen Başkan Erdoğan, “Bir gazeteciye yönelik böylesine alçakça bir saldırıyı asla kabul edemeyiz, sindiremeyiz” dedi. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından konunun ciddiyetle takip edildiğini belirten Erdoğan, “Özgür basını susturmaya yönelik girişilen bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının failleri yargı karşısında tek tek hesap verecekler. Bundan emin olabilirsiniz” diye konuştu.

Emniyet müdürlüğü azmettiricileri arıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün saldırının perde arkasındaki azmettiricilerine ulaşmak için yoğun bir özveriyle çalıştığına dikkat çeken Erdoğan, Alan’a yönelik alçak saldırıya şahit olan minik yavruya da psikolojik destek vermek istediklerini vurguladı. Murat Alan ise Başkan Erdoğan’ın konunun üstünde hassasiyetle durduğunu söyledi. Kendisi ile görüşerek hadiseyle ilgili bilgi aldığını dile getiren Alan, “Başkanımız, ‘Türkiye’yi artık kimse o karanlık günlere götüremez’ dedi. Sağolsun, varolsun!” ifadelerini kullandı.