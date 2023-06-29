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Siyaset Erdoğan TBMM'de Kılıçdaroğlu'nu böyle rezil etmişti! Görüntüler 12 yıl sonra yeniden gündem oldu
Siyaset

Erdoğan TBMM'de Kılıçdaroğlu'nu böyle rezil etmişti! Görüntüler 12 yıl sonra yeniden gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-29 18:42:00 - 2023-06-29 19:43:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde 2011 yılında bütçe görüşmelerinin yapıldığı esnada Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Seçimlerden önce uçuk vaatlerde bulunmasına rağmen yine de yarışı kazanamayan Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu sırada vatandaşlara '600 TL maaş' vaadinde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu bu vaadine rağmen seçimi yine açık ara kaybetmişti.

Erdoğan: Hadi İzmir'de 600 TL dağıt!

Erdoğan Meclis'teki tarihi konuşmasında ise, Meclis kürsüsünden Kılıçdaroğlu'na yönelik şu sözleri söylemişti:

'İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP'nin. Haydi orada fakirlere 600 TL dağıt. Haydi yap. Bekara karı boşamak kolay işi yap işi. Öyle kuru kuruya oraya şu kadar vereceğim demeyle ülke yönetilmez'
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