Erdoğan TBMM'de Kılıçdaroğlu'nu böyle rezil etmişti! Görüntüler 12 yıl sonra yeniden gündem oldu

Seçimlerden önce uçuk vaatlerde bulunmasına rağmen yine de yarışı kazanamayan Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu sırada vatandaşlara '600 TL maaş' vaadinde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu bu vaadine rağmen seçimi yine açık ara kaybetmişti.

Erdoğan: Hadi İzmir'de 600 TL dağıt!

Erdoğan Meclis'teki tarihi konuşmasında ise, Meclis kürsüsünden Kılıçdaroğlu'na yönelik şu sözleri söylemişti:

'İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP'nin. Haydi orada fakirlere 600 TL dağıt. Haydi yap. Bekara karı boşamak kolay işi yap işi. Öyle kuru kuruya oraya şu kadar vereceğim demeyle ülke yönetilmez'

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