“Erdoğan tarafsız değil" diyenlere Mehmet Metiner'den tokat gibi cevap

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, dün akşam katıldığı bir televizyon programında solak kesim tarafından gündemi doldurmaya çalışmaktan öteye gidemeyen “Recep Tayyip Erdoğan tarafsız değildir” iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"CHP tek başına iktidardayken kuvvetler birliği vardı"

Kuvvetler ayrılığına ilişkin sözlerle açıklamasına başlayan Metiner, cumhuriyet kurulduktan itibaren uzun yıllar boyunca kuvvetler birliğinin olduğunu belirterek, “Parlamentonun nasıl teşkil ettiğini benim anlatmama gerek yok. Peki bu arkadaşlarımız; o uzun yıllara sari olan bu cumhuriyet tecrübemizi, özellikle de CHP’nin tek başına iktidarda olduğu bu cumhuriyet tecrübemizi ‘tek adam rejimi, diktatöryal, otoriteryan rejim’ olarak mı suçluyorlar? Parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığı var mıydı?” ifadelerini kullandı.

"Onlar tarafsız mıydı?"

Geçmiş dönemdeki cumhurbaşkanlarını da örnek gösteren Metiner, “Necdet Sezer partili cumhurbaşkanı değildi. Tarafsızlığı var mıydı? Kenan Evren parlamenter sistemin cumhurbaşkanıydı; tarafsız mıydı? Turgut Özal, ANAP kökenli bir cumhurbaşkanıydı. Tarafsız mıydı? Süleyman Demirel, DYP’li bir cumhurbaşkanıydı. Tarafsız mıydı? Başbakanlar partili başbakanlardı parlamenter sistemde. Bütün yetkileri partili başbakanlar kullanırdı. Onlar tarafsız mıydı? Başbakanlar vali atamaları yaparken parlamenter sistem güzellemesi yapacaksınız, o valilerin, kaymakamların partili olmadığını söyleceksiniz; ama cumhurbaşkanı valileri kaymakamları atadığı zaman o valilere kaymakamlara hakaret edercesine AK Parti il başkanı, ilçe başkanı sıfatını yakıştıracaksınız. Bu doğru bir tanımlama değil.” sözleriyle hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne “tarafsız değil” hezeyanında bulunanlara adeta tokat gibi cevap vermiş oldu.