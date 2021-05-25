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Gündem Erdoğan talimat verdi! Türkiye Hindistan için harekete geçti
Gündem

Erdoğan talimat verdi! Türkiye Hindistan için harekete geçti

Koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri uçaklar, Ankara'dan havalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 23:37:00 -
Erdoğan talimat verdi! Türkiye Hindistan için harekete geçti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını boyunca, yardımlaşma kültürünü tüm insanlığa gösteren Türkiye, şimdi de elini Hindistan'a uzattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan 9 milyon 181 bin 789 lira değerinde 630 oksijen tüpü, 5 oksijen jeneratörü, 50 solunum cihazı ve 50 bin kutu tablet ilaç, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki A 400M tipi nakliye uçağına yüklendi.

Mevlana'nın o meşhur sözüyle Hindistan halkı yalnız bırakılmadı

Yeni Delhi'ye hareket eden uçaktaki kolilerin üzerinde, Türkçe, Hintçe ve İngilizce Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözü ile "Türkiye'den Hindistan halkına sevgilerle." ifadesine yer verildi.

Çok sayıda sağlık malzemesi gönderildi

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan'a, oksijen tüpleri, oksijen jeneratörleri, solunum cihazları ve ilaçlardan oluşan sağlık yardımı gönderildiğini anımsattı.

"Hindistan Balkan Savaşları ve Kurtuluş Savaşı'nda ülkemize yardım gönderdi"

Sağlık yardımını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının koordinasyonuyla gönderdiklerini belirten Altan, şunları söyledi:

"Hindistan gerek Balkan Savaşları gerekse Kurtuluş Savaşı sırasında ülkemize yardımlar göndermiş ve varlık mücadelesinde hep yanımızda olmuştur. Bugün de bizler aynı şekilde Hindistan'ın yanında olarak onlara yardım gönderiyoruz. İnşallah gidecek olan yardımlar pek çok insanın sağlığa kavuşmasında, rahata ermesine vesile olacaktır diye düşünüyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan Cumhurbaşkanlığımız, bakanlıklarımız ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."

 

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Yorumlar

Irfan poyraz

Allah razi olsun Cumhurbaskanimizdan.Bu davranisiyla buyuk bir insanlik gorevini icra etmistir.Kimsenin diline dinine bakmaksizn insanligin yardima muhtac insanlara el acmistir.Insanliktan nasibi olmayanlara da ders olsun .
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Hakki

O yardımları sayın cumhurnaskani önce kendi vatandaşına ulaştırsa, ne aşı var ne destek
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