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Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'

Beslenme ile ilgili açıklamalar yapan ‘uzmanları’ eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın" talimatı verdi

22 Kasım 2018 Perşembe 07:02
Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde bir araya geldiği Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'na bağımlılıkla mücadele edilmesi, yerli ilaç oranının artırılması ve israfın önlenmesi için talimat verdi.

Erdinç Çelikkan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistem kapsamında oluşturulan 9 kurulla toplantı trafiğini tamamladı. Erdoğan kurul üyelerinden özellikle uyuşturucu ve internet bağımlılığıyla mücadele edilmesi konusunda çalışma yapılmasını istedi. Erdoğan son günlerde tartışılan gıda israfının önlenmesi konusunda da çalışma yapılmasını istedi.

Yerli ilaç

Yerli ilaç oranının artırılması için talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yürütülen yerli ve milli ilaç ve teknoloji çalışmalarının hızlandırılması gerek" mesajı verdi.

Vatandaşın kafası karışıyor

Erdoğan son günlerde piyasada beslenmeyle ilgili topluma tavsiyelerde bulunan kişilerle ilgili de eleştiride bulunarak, "Biri çıkıyor 'ekmek yiyin' diyor, biri de 'yemeyin' diyor. Biri 'yağı su gibi için' diyor diğeri başka bir şey. Biri 'bal ye' diyor, biri 'yeme zararlı' diyor. Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın" dedi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 07:02
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