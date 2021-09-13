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Ekonomi Erdoğan söz vermişti! Yüksek fiyatlarla ilgili ilk hamle geldi
Ekonomi

Erdoğan söz vermişti! Yüksek fiyatlarla ilgili ilk hamle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" açıklaması sonrası Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla 10 büyük toptancı halinde fiyat artışlarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 10:45:00 -
Erdoğan söz vermişti! Yüksek fiyatlarla ilgili ilk hamle geldi

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  "İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarı taşıyacağız." açıklaması sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti, tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere denetimlere başlandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu denetimler kapsamında, Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince 13.09.2021 tarihinde, aşağıdaki listede belirtilen, 10 büyükşehirde  bulunan toptancı hallerinde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek olup, ilgili denetimler sadece bu tarih ile sınırlı olmayıp, kamu yararı gözetilerek titizlikle ve sürekli olarak devam edecektir.

Denetleme yapılacak toptancı halleri

1-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi

2-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi

3-Bursa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

4-Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

5-Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

6-İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

7-Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

8-Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

9-Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali

10-Samsun Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali"

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